Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 14.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 14. Oktober 2022. Das Wetter heute dürfte ein Mix aus Wolken und etwas Sonne werden, vor allem am Vormittag sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 8 bis 10 Grad, am Nachmittag gibts 17 bis 19 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Keine Verurteilung: Es war ein Arbeitsunfall mit tödlichen Folgen. 2020 stürzte ein Dachdecker in Nennigkofen von einem Dach und verstarb. Daraufhin wollte dessen Witwe den Kranführer, der in den Unfall involviert war, verklagen. Doch jetzt hat auch das Solothurner Obergericht entschieden: Den Mann trifft keine Schuld. Auch wenn der Zwischenfall tragisch sei, so sei er auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen, die auf Fehler des Opfers zurückzuführen seien.

Bewegungsmelder für Senioren: Er selbst denkt im Alter von 74 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Der Oltner Kardiologe und Wissenschafter Hugo Saner stellt seine Kraft und Kreativität in den Dienst der Herzgesundheit, wie Kantonsredaktorin Daniela Deck schreibt. Sein berührungsloses Frühwarnsystem für Senioren soll nun nach der Testphase den Markt erschliessen. Das System soll dank Bewegungsmeldern in der Wohnung Stürze und Kreislaufzusammenbrüche verhindern.

Multitalent aus Kammersrohr: Flurina Hammer ist Betriebswirtin und Jägerin, hat vor wenigen Monaten das härteste Pferderennen der Welt bestritten und seit Jüngstem kann man die Felle ihrer Jagdbeute auf einen Solothurner Design-Schlitten spannen lassen. Kein Wunder, stellt Wirtschaftsreaktor Sébastian Lavoyer fest: «Hammer passt in keine Schublade.» Er stellt die Kammersrohrerin in seinem Porträt vor.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!