Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 16. September 2022. Es bleibt weiterhin stark bewölkt, im Verlauf des Nachmittags regnet es auch wieder häufiger. Die Temperaturen liegen in der Früh 12 bis 14 Grad, am Nachmittag bei 13 bis 17 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Gewerbler und die Energie: Die explodierenden Energiepreise bedrohen manche Unternehmen. Nicht nur die grossen, auch die kleinen. Der Gewerbeverband reagierte darauf in Bundesbern bereits mit diversen Vorstössen. Plötzlich ist der freie Markt nicht mehr das, was er gestern noch war. Betriebe fordern die Möglichkeit, zurück in die Grundversorgung zu wechseln – zu «humaneren Preisanstiegen», wie es heisst.

Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer hat zum Beispiel mit Metzger Remo Meier gesprochen. «Es ist schon fast ein bisschen kriminell», sagt er. Für ziemlich heftige Reaktionen sorgt derweil ein Gastbeitrag, den Walter Wirth, früherer Direktor des Energieversorgers AEK für diese Zeitung verfasst hat. Ausserdem: Mit diesen Massnahmen will der Kanton Solothurn die Pariser Klimaziele erreichen.

Spezieller Garten: Das neue Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal findet überregionale Beachtung. Speziell ist nicht nur das Konzept des Hauses: Der Garten des Zentrums wurde so gestaltet, dass er möglichst vielen einheimischen Pflanzen- und Tierarten nutzt. Dahinter steckt viel Arbeit, wie Thal-Gäu-Redaktorin Rahel Bühler bei einem Besuch erfahren hat.

«Klebrige» Firma: Schnüffeln verboten! Das gilt bei der Firma SCO Chemie in Schönenwerd. Das Unternehmen produziert verschiedenste Klebstoffe und Giessharze für Kunden in der Schweiz und im Ausland. Fünf Mitarbeitende verarbeiten pro Jahr bis zu 1500 Tonnen Klebstoff und Giessharz. Wir haben sie besucht.

