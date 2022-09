News für den Kanton Solothurn am 2. September 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Freitag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Freitag, der 2. September 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute freundlich, am Nachmittag leicht steigende Schauer- und Gewitterneigung. Es wird etwa 26 Grad warm.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Zentraler Verwaltungsbau

Die Kantonsverwaltung braucht mehr Platz, und den zu mieten ist teuer. Die Idee eines zentralen Verwaltungsneubaus erlebt deshalb eine Renaissance. Platz dafür wäre beim Rötihof in Solothurn vorhanden, wo das Bau- und Justizdepartement untergebracht ist. Das letzte derartige Projekt scheiterte 1980 bereits in der Vorstufe in der Volksabstimmung

Dorfvereine suchen Mitglieder

Die Coronazeit hat auch vielen Dorfvereinen zugesetzt. Manche kommen nicht mehr zu Trainings oder Probestunden, weil sie inzwischen anderen Freizeitaktivitäten nachgehen. Und in grossen Gemeinden mit vielen Neuzuzügern spielt das Vereinsleben vielleicht auch schon länger nicht mehr eine so wichtige Rolle. In Oensingen geht man nun einen eigenen Weg, um wieder mehr Mitglieder zu begeistern. Die Dorfvereine können sich an einer Art Messe präsentieren.

Solothurner Lösungen für die Energiekrise

Was unternimmt die Solothurner Regierung, um für eine allfällige Gas- und/oder Stromknappheit im Winter gewappnet zu sein? Die SP hat das Gefühlt zu wenig und das zu langsam. Sie fordert eine dringliche Debatte in der Septembersession, die nächste Woche beginnt.

