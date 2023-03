News für den Kanton Solothurn am Montag, 27. März 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 27.03.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 27. März 2023. Nach einer stürmischen Nacht wird das Wetter heute Vormittag weiterhin feucht mit Temperaturen um die 4 Grad. Am Nachmittag kommt die Sonne zum Vorschein. Gegen Abend kann regional wieder mit Niederschlag gerechnet werden.

Der Grenchner Uhrencoup: Dem Uhrenkonzern Swatch, der im Kanton Solothurn mehrere grosse Fabriken unterhält, ist ein grosser Coup gelungen mit der Lancierung der Omega-MoonSwatch. Nun gibt es erstmals ausführliche Hintergründe zur Entstehungsgeschichte des Projekts. Wir haben diese nachgezeichnet und zeigen auf, welche Verbindungen in den Kanton bestehen.

Keine ewige Ruhe: Wer muslimischen Glaubens ist, wird nach seinem Tod oft in der Heimat zu Grabe getragen. Doch dies betrifft vor allem Männer und Frauen der ersten Generation. Was ist aber mit ihren Söhnen und Töchtern, die in der Schweiz aufwuchsen und auch hier ihre letzte Ruhe finden möchten? Im Kanton Solothurn ist das Angebot auf den Friedhöfen verbesserungsbedürftig, wie unsere Geschichte zeigt.

Traditionsverein am Ende? Der FC Trimbach hat eine stolze Geschichte: Bereits 116 Jahre alt ist der Verein. Doch nun ist nicht klar, wie lange es den Club noch geben wird. Denn die Vorstandsarbeit ruht auf wenigen Schultern - und dies aktuellen Mandatsträger wollen aufhören. Wie weiter? Das hat unser Redaktor Noël Binetti gefragt.

