News für den Kanton Solothurn am Dienstag, 13. März 2023

Es ist Dienstag, der 13. März 2023. Am Montagabend und in der Nacht auf den Dienstag zog eine Kaltfront mit viel Regen über das Mittelland. Es blitzte und donnerte. Begleitet wurden die Niederschläge von kräftigen Windböen. Die Schneefallgrenze sank auf 1500 Meter. Das Wetter bleibt wechselhaft: Am Dienstagmorgen scheint noch kurz die Sonne, bevor sich die Wolken wieder verdichten und es erneut regnet und oberhalb von 800 Metern schneit. Die Temperaturen erreichen noch 10 Grad.

Nein zur Individualbesteuerung: Der Bundesrat will die sogenannte Heiratsstrafe bei der Bundessteuer mit der Individualbesteuerung beseitigen. Die Kantone, die das Problem mit Splittingtarifen gelöst haben, müssten beim Systemwechsel mitziehen. Die Solothurner Regierung hält davon gar nichts. Sie befürchtet vor allem einen massiven Mehraufwand für die Verwaltung. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie des Schicksals, wie Kantonsredaktor Urs Moser schreibt: «Propagiert wird die Individualbesteuerung vor allem von den Freisinnigen, die im Kanton Solothurn Unterschriften für eine Plafonierung des Stellenetats in der kantonalen Verwaltung sammeln.»

Kampfwahl mit Touristiker: Wer vertritt fortan die Stadt Solothurn im Verwaltungsrat des Grenchner Flughafens? Diese Frage klärt sich in einer Woche, wenn der Gemeinderat «seinen» neuen VR-Vertreter wählt. Es kommt zum Duell: Die FDP schickt mit Bernhard Christen den künftigen Tourismusdirektor ins Rennen, die SP den pensionierten Kinderarzt Thomas Baumann. Christen seinerseits war einst Topmanager bei der Fluggesellschaft Swiss.

«Mühsamer» Bahnübergang: In Biberist werden unverhältnismässig lange Schliesszeiten am Bahnübergang «Unterbiberist» beklagt. «Das sind die mühsamsten Barrieren in der Region», sagt etwa ein Anwohner. Und tatsächlich: Wer Pech hat, muss am Bahnübergang im Biberister Bleichenberg-Quartier über fünf Minuten warten. Handlungsbedarf sieht die Bahnbetreiberin nach Messungen trotzdem keinen.

