News für den Kanton Solothurn am Donnerstag, 2. März 2023

Abfuhr für Jahrhundertprojekt Die «Verkehrsanbindung Thal» fand bei der Solothurner Stimmbevölkerung Gefallen, aber gemäss dem Verwaltungsgericht ist die Umfahrung der Klus gar nicht bewilligungsfähig. Nun blitzt der Regierungsrat vor Bundesgericht ab. «Lausanne» befand, er sei gar nicht zur Beschwerde legitimiert. In Balsthal ist die Ernüchterung gross. Thal/Gäu-Redaktorin Rahel Bühler ordnet den Entscheid ein.

Parkieren soll teurer werden Die Spielregeln für das Parkieren in Solothurn werden neu geschrieben. Unter anderem will das Stadtbauamt die oberirdischen Parkplätze rund um die Altstadt unattraktiver machen. Heisst: Die Gebühren hier so zu erhöhen, dass die Parkhäuser künftig günstiger sind. Das neue Konzept bietet einigen Zündstoff.

Uhrenpatrons verhalfen Kirche zum Durchbruch Die kleinste der drei Schweizer Landeskirchen, die Christkatholische Kirche, feiert ihre Gründung vor 150 Jahren. In Grenchen und in Schönenwerd (Bally) ist ihr Schicksal stark mit dem örtlichen Unternehmertum verbunden. Die Uhrenpatrons der Familie Schild engagierten sich finanziell und ideell stark für die neue Kirche. Grenchen-Redaktor Andreas Toggweiler hat die bewegte Geschichte aufgearbeitet.

