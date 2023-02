News für den Kanton Solothurn am Donnerstag, 9. Februar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 09.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Nach einer kalten Nacht dauert es etwas, bis die Sonne zum Vorschein kommt. Am Morgen noch hinter den Wolken, drängt sich die Sonne am Nachmittag in den Vordergrund und lässt die Temperaturen auf bis zu 4 Grad steigen.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Widerstand gegen Fleischverarbeiter: Lärm, Gerüche und mehr Verkehr: Das befürchten Anwohnerinnen und Anwohner in Balsthal. Sie wehren sich deshalb gegen einen Neubau des Fleischverarbeiters Centravo. 450 Unterschriften kamen schon zusammen. An einer Infoveranstaltung am Dienstag hagelte es Vorwürfe gegen die Gemeinde und die Firma. Wir haben bei allen Seiten nachgefragt.

Kritik am Migrationsamt: Das Solothurner Migrationsamt wird vom Verwaltungsgericht in einem Urteil deutlich kritisiert. 200’000 Franken Schulden hatte ein Kosovare, der seit 35 Jahren in der Schweiz lebt. Doch das Amt hatte das Dossier offenbar mehrere Jahre liegen gelassen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Hohe Gebühren: Auch das Sterben ist nicht gratis. Der Preisüberwacher hat sich die Friedhofsgebühren der Kantonshauptorte angeschaut und ist überzeugt: Die Stadt Solothurn verlangt unnötig hohe Gebühren.

