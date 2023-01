News für den Kanton Solothurn am Donnerstag, 19. Januar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 19.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 19. Januar 2023. Es bleibt auch heute superkalt: Das Thermometer klettert nie über die 0-Grad-Grenze. Es scheint vereinzelt die Sonne, ab und zu fallen Schneeflocken.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Film ab: Die 58. Solothurner Filmtage sind eröffnet. Bundespräsident Alain Berset schaffte es zwar nicht rechtzeitig vom WEF in Davos nach Solothurn, aber das tat der Freude keinen Abbruch, dass sich die Filmtage nach zwei Pandemiejahren wieder als das präsentieren, was sie immer waren: der wichtigste (physische) Treffpunkt des Schweizer Films. Wir schauen auch hinter die Kulissen. Erfahren Sie zum Beispiel, was «Couronne»-Mitarbeiter Corin Suter während den Filmtagen an der Rezeption und am Bartresen so alles erlebt.

Frauenpower: Frauen in führenden Positionen von Unternehmen der Technikbranche sind immer noch eher selten. Pascale Blösch ist eine von ihnen. Zusammen mit ihren Brüdern leitet sie die Grenchner BCI-Blösch-Gruppe, eine der Technologieführerinnen für Beschichtungslösungen. Im Interview spricht Pascale Blösch über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Teilzeit-Führungsjobs, ihre Vorbilder sowie über Frauen und Technik.

Migros expandiert: Die Migros will ihren Verteilbetrieb im Gäu auf dem Boden von Neuendorf und Egerkingen noch einmal kräftig erweitern. Eine Fassadenhöhe von bis zu 30 Metern auf einer Länge von über 400 Metern, da kommt in den Standortgemeinden nicht nur Freude auf. Dominant und abweisend wirke so ein Bau, sagt Egerkingens Gemeindepräsidentin Johanna Bartholdi. Die Gemeindevertreter äussern sich dazu, wie sie sich mit dem orangen Riesen verständigen wollen.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!