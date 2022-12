Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 08.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 8. Dezember. Am Morgen hängt eine zunehmend geschlossene Nebeldecke über dem Flachland, die im Verlauf des Tages auflockert. Temperaturen bis maximal 4 Grad. Im Flachland gibt es nur wenig Wind.

Bundesratswahl: Gestern hat die vereinigte Bundesversammlung einen Nachfolger für Bundesrat Ueli Maurer und eine Nachfolgerin für Bundesrätin Simonetta Sommaruga gewählt. Bei uns bleiben Sie auf dem neusten Stand:

Bundesratswahl: Es war doch eher überraschend, als gestern Elisabeth Baume-Schneider (SP/JU) in den Bundesrat gewählt wurde. Wir haben bei den Solothurner Parlamentarierinnen und Parlamentariern nachgefragt, wie sie die Wahl von Albert Rösti und Baume-Schneider einschätzen und wen sie gewählt haben. Die Antworten: Sie sind teils überraschend.

Cyberangriff Letzte Woche wurde das Solothurner Traditionsunternehmen, die Glutz AG, Ziel eines Cyberangriffes. Marco Hauri, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erklärt, was passiert ist und wie sich das Unternehmen geschützt hat. Wie sieht es sonst beim Gewerbe im Kanton Solothurn aus? Und ist auch die Stadt Solothurn genügend geschützt?

Zu viel Stellen für die Kantonshauptstadt? Der Kanton Solothurn plant, in der Stadt zu investieren. Ein neues Verwaltungsgebäude ist angedacht. In Grenchen sorgt dies für Verärgerung. Man hat das Gefühl, dass es in der Kantonshauptstadt bereits genügend Verwaltungsangestellte gibt. Nun fordert der Grenchner Gemeinderat in einem offenen Brief einstimmig, bis 2030 300 Verwaltungsstellen in Grenchen anzusiedeln.

