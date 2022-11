Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 17.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 17. November. Es sollte heute ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken werden, tagsüber gibts höchstens einzelne Schauer. Gegen Abend wird es zunehmend nass. Die Temperaturen in der Früh 7 bis 11 Grad, am Nachmittag gibts milde 13 bis 16 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Ankli tritt an: Die Solothurner FDP bekommt ihren Wunschkandidaten für die Ständeratswahlen 2023. Regierungsrat Remo Ankli steht für eine Kandidatur zur Verfügung. Er sei zwar nach wie vor gerne Bildungs- und Kulturdirektor, nach neun Jahren Exekutiverfahrung habe er aber sicher auch etwas im Interesse des Kantons in Bundesbern einzubringen, sagt Ankli im Interview mit Kantonsredaktor Urs Moser. Und er äussert sich zur Frage, ob er im Fall einer Nicht-Wahl die Legislatur als Regierungsrat beenden würde.



Erneuerbare Energie: Ein Windpark am Born ist nicht auszuschliessen. Im Sommer hat die Gemeinde Kappel die Aufnahme ihres Hausbergs als mögliches Gebiet für Windturbinen im Richtplan beim Kanton beantragt. Eine private Firma will dort an einen so genannten Bürgerwindpark bauen.

Mehr Lohn: 60 Franken für eine zweistündige Sitzung: Die Sitzungsgelder in der Stadt Solothurn sind im Vergleich mit anderen Gemeinden tief. Nun hat der Gemeinderat reagiert und die Sitzungsgelder für sich selber erhöht. Dass dies gerechtfertigt ist, war im Rat nicht umstritten. Zu reden gab der Zeitpunkt des Entscheides.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt's bereits ab 1 Franken!