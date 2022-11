Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 03.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 3. November. Nach einer meist klaren Nacht geht es am Morgen im Flachland mit Nebel weiter. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 5 bis 7 Grad, am Nachmittag wird es 12 bis 14 Grad. Gegen Abend wird es gegen Westen zunehmend nass.

Ein Jahr Ingold: In Bern hat gestern SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga überraschend ihren Rücktritt auf Ende Jahr bekannt gegeben. Nach dem Abgang von Ueli Maurer (SVP) gibt es somit also zwei Vakanzen im Bundesrat. Was nun? Die CH-Media-Bundeshausredaktion berichtet umfassend.

In Solothurn ist es derweil ein Jahr her, seit SP-Frau Stefanie Ingold ihr Amt als Stadtpräsidentin angetreten hat. Die FDP konnte den Posten nach Kurt Fluris Rücktritt nicht mehr ins bürgerliche Lager holen. Nun ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Wie schlägt sich die Sozialdemokratin, die bis zu ihrer Wahl kaum politisch in Erscheinung getreten war? Und wie hat sich Solothurn unter der links-grünen Führung verändert? Die Analyse von Stadtredaktor Fabio Vonarburg.

Preisgekrönte Architektur: Der kantonale Architekturpreis «Priisnagel» geht dieses Jahr an ein Umbauprojekt im Schwarzbubenland. Ausgezeichnet werden die Hürzeler Holzbau AG und das Architekturstudio Lilitt Bollinger mit dem Umbau des ehemaligen Lagers einer Schnapsbrennerei im Schwarzbubenland in ein Atelier-Wohnhaus. Der Preis wurde gestern Abend im Kunsthaus Grenchen verliehen.

Pilotprojekt im Wald: Unsere Mitarbeiterin Michelle Schmid war mit Kindern im Leberberger Wald unterwegs. Dank der Naturpädagogin Ursula Fluri-Baumgartner können die Kleinen den Wald hautnah erleben. Ein Pilotprojekt des Forstdienstes Leberberg in Zusammenarbeit mit dem Kanton stösst bei den Schulen der Region auf grosses Interesse. Und auch für Lehrerinnen und Lehrer ist ein solcher Morgen im Wald eine Art Weiterbildung.

