Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig

Es ist Donnerstag, 27. Oktober. Der Tag wird ziemlich sonnig, die Temperaturen klettern bis auf 20 Grad. Im Flachland gibt es nur wenig Wind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Hiobsbotschaft vom Kanton: Nicht, dass es nicht zu erwarten gewesen wäre. Aus der angekündigten schwarzen Null im Solothurner Kantonsbudget wird nichts. Man rechnet neu mit über 40 Millionen Franken Defizit, Teuerungsausgleich für die Staatsangestellten hin oder her. Bei den Erwartungen an die Gewinnausschüttung der Nationalbank wurde noch einmal deutlich zurückbuchstabiert. Kantonsredaktor Urs Moser ordnet die Hiobsbotschaft aus dem Rathaus ein.



Menschenhändler erkennen: Der Kanton Solothurn ist ein Rotlicht-Hotspot. Um die 400 Sexarbeiterinnen, mehrheitlich Frauen aus Osteuropa und Asien, befinden sich hier. Ein wesentlicher Grund dafür ist die zentrale Lage des Kantons. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen den Solothurner Gemeinden nun gezielt helfen, die Opfer von Menschenhandel zu erkennen. Denn die kommunalen Verwaltungen kommen, etwa bei Neuanmeldungen, noch am ehesten in Kontakt mit potenziellen Opfern.



Oensinger Tradition: Der Zibelimäret in Oensingen ist weit über die Region hinaus bekannt. Die diesjährige Ausgabe startet morgen Freitag. Dabei sein wird auch Annina Tschumi. Sie ist die letzte Bäuerin aus Oensingen, die vor Ort Zibele bindet. Das Gemüse und die Blumen, die sie für ihre Kränze und Zöpfe verwendet, baut sie selbst an. Mit dem Zöpfebinden startete Tschumi vor bald 40 Jahren: «Damals hing man die Zwiebeln für die Haltbarkeit auf, nicht der Verzierung wegen.»

