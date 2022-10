News für den Kanton Solothurn am Donnerstag, 6. Oktober 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 06.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022. Heute geht es recht sonnig weiter, am Jura entlang einzelne Wolkenfelder. Temperaturen am Morgen um 10, am Nachmittag gegen 22 Grad.

Leck im Bürgerspital: Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Neubau des Bürgerspitals in Solothurn bezogen. Kostenpunkt: über 270 Millionen Franken. Bereits während des Baus des Spitals kam es zu verschiedenen Zwischenfällen. Jetzt ist der Neubau auch noch undicht – ins Dachgeschoss tritt Wasser ein. Die Suche nach dem Leck läuft noch. Immerhin: Der Betrieb werde dadurch nicht beeinträchtigt, sagen die Spitalverantwortlichen.

Wahl abgesagt: Es passiert nicht oft, dass der Kantonsrat eine Wahl – zumindest vorerst – absagen muss. Aber diesmal geht es offenbar nicht anders. Worum geht es? Immer wieder springen Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber an ihrem eigenen Gericht als Richterinnen und Richter ein. Doch das geht nicht, entschied das Bundesgericht. Im Kanton Solothurn hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Wahl von Ersatzrichtern am Obergericht.

Gerechtigkeitsbrunnen wieder komplett: Zum Schluss gibt’s noch gute Nachrichten aus der Solothurner Altstadt. Im April waren am Gerechtigkeitsbrunnen dreiste Diebe am Werk. Aus den Händen des «Türkischen Sultans» wurde ein vergoldeter Krummsäbel entwendet, dem «Schultheiss» wurde sein Zepter geklaut. Die Täterschaft ist bis heute unbekannt. Und auch die aus vergoldetem Messing bestehenden Attribute tauchten bisher nicht wieder auf. Dafür sind der Säbel und das Zepter nun nachgefertigt und wieder am Brunnen befestigt worden.

