Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag, 11. August, wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Donnerstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Donnerstag, der 11. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig bei Temperaturen von bis zu 30 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kritik nach Ticketverkauf: Anfang September steigt in der Stadt Solothurn das Jubiläums-Open-Air mit Krokus und Patent Ochsner. Auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale gab es bereits am Dienstagabend einen exklusiven Patent-Ochsner-Vorverkauf für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt. Am Schluss gab es viele glückliche, aber auch einige enttäuschte Gesichter. Gestern nun startete der reguläre Vorverkauf. Und auch diesmal kam bald Kritik aus der Stadtbevölkerung.

Spezielle Tunnelidee: Ein Velotunnel ins Thal? Für die einen ist das eine Schnapsidee, für die anderen ist ein solches Vorhaben durchaus prüfenswert. Die Netzgesellschaft Swissgrid plant neue Leitungen von Flumenthal nach Basel. Sollte dafür eine Röhre durch die erste Jurakette gebaut werden, würde Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt daraus gerne einen Velotunnel machen. Kantonsredaktor Raphael Karpf ist der Frage nachgegangen, wie realistisch diese Idee ist. Klar ist: Rein technisch wäre das Ganze aus der Sicht von Swissgrid machbar. Und klar ist auch: Der Kanton will Müller-Altermatts Idee prüfen.

Velostadt Grenchen: Bald zehn Jahre sind vergangen, seit Swiss Cycling seinen Hauptsitz von Bern ins beschauliche Grenchen verlegt hat. Nun sorgte in der Uhrenstadt jedoch kürzlich eine Aussage des Schweizer Radsportverbands für Erstaunen. Die NZZ berichtete darüber, dass es bei Swiss Cycling grosse personelle Fluktuationen geben soll. Grenchen sei als Arbeitsort nur mässig attraktiv, liess sich Geschäftsführer Thomas Peter zitieren. Steht der Standort Grenchen also zur Disposition? Dazu äussert sich Peter im Interview mit dieser Zeitung.

