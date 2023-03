News für den Kanton Solothurn am Dienstag, 7. März 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 07.03.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 7. März 2023. Am Morgen ist es noch leicht bewölkt mit Temperaturen um den Nullpunkt. Gegen Nachmittag kommen mit der Sonne auch Temperaturen um die 8 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Kandidat mit Altlasten: Am Sonntag wird in Niedergösgen gewählt. Doch der einzige Kandidat fürs Gemeindepräsidium bringt Altlasten mit, wie Recherchen dieser Zeitung zeigen: Michel Flaig war an seinem früheren Wohnort betrieben worden, weil er Rechnungen nicht bezahlt hatte. Auf Anfrage reagiert Flaig mit vollkommener Transparenz: Er steht hin - und erklärt, dass die Beträge alle bezahlt sind.

Wohnungsmarkt: Dass das Wohnungsangebot in der Schweiz in den nächsten Jahren knapper werden könnte, dies befürchten Experten. Etwas anders sieht dies für den Kanton Solothurn aus, wie Fredy Hasenmaile sagt. Im grossen Interview ordnet der CS-Immobilienexperte die Entwicklungen auf dem Solothurner Immobilienmarkt ein, spricht über den Herdentrieb von Investoren ebenso wie über die Folgen des Raumplanungsgesetzes und erklärt, warum Mieter mit steigenden Mieten rechnen müssen.

Altstadt-Brand - ein Jahr danach: Vor genau einem Jahr erschütterte ein Brand die Stadt Solothurn: Am Abend des 7. März stand das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus in Flammen. Wir haben mit Betroffenen gesprochen – vom Anwohner über die Bewohnerin des Heimes bis hin zum Feuerwehrkommandanten. Und wir haben bei der Bürgergemeinde Solothurn, der Besitzerin der Gebäude, nachgefragt, warum bei der störenden Lücke im Altstadtgemäuer seit Monaten nichts mehr passiert ist.

