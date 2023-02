News für den Kanton Solothurn am Dienstag, 21. Februar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 21.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 21. Februar 2023. Es gibt viel Sonnenschein und nur gelegentlich vorüberziehende Schleierwolken. Am Morgen ist es zwischen 0 und 4 Grad, am Nachmittag zwischen 13 und 17 Grad. Im Flachland ist es schwach windig, auf den Bergen weht leichter Nord- bis Nordwestwind.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Fusionsdruck: Im Kanton Solothurn schlossen sich in den vergangenen zwanzig Jahren 26 Gemeinden in neun Fusionen zusammen. Das ist im schweizweiten Vergleich, wo in der gleichen Zeit knapp ein Drittel der Gemeinden verschwunden ist, unterdurchschnittlich. Experte Reto Steiner erklärt, warum die vielen kleinen Gemeinden zum Problem werden können, Fusionen aber kein Allheilmittel sind. Am 12. März entscheidet die Stimmbevölkerung, ob sich der Kanton stärker engagieren soll.

«Fasnachtsputzete»: Die Pflastersteine in der Solothurner Altstadt sind kaum zu sehen. Das ist nicht der nächtlichen Dunkelheit, sondern dem Konfetti-Teppich geschuldet. Bierdosen, Plastikbecher und Pappteller mischen sich in die närrische Hinterlassenschaft. Die Männer des Werkhofs beginnen bereits um 4.30 Uhr in der Früh, die Stadt wieder auf Vordermann zu bringen. Die Reportage von der grossen «Fasnachtsputzete».

Tipps für Steuererklärung: Treuhänder aus dem Kanton erklären, was es neu zu berücksichtigen gibt für die Steuererklärung 2022. Welche Fehler am häufigsten gemacht werden. Und wie man Geld sparen kann.

