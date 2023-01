News für den Kanton Solothurn am Dienstag, 23. Januar 2023

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 24.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Es ist Dienstag, der 24. Januar. Es gibt heute Hochnebel mit einer Obergrenze auf 1200 bis 1600 Metern. Die Temperaturen liegen am Morgen bei -4 bis 1 Grad, am Nachmittag bei 1 bis 3 Grad. Die Bise geht schwach.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Hotelpläne: Es soll dereinst das grösste Hotel im Kanton Solothurn werden: Gäupark-Gründer Georg Hein hat mit dem Hotel Egerkingen Grosses vor. Doch vorerst will er den Bau um zwei Geschosse aufstocken und von 86 auf 110 Zimmer erweitern. Um das Ganze später womöglich wieder abzureissen und neu zu bauen.

Faszinierende Bilder: Kurt Stettler aus Luterbach ist leidenschaftlicher Fotograf. Vor einigen Jahren hat er sich eine Drohne zugelegt und aus der Vogelperspektive gefilmt, wie die Emme zwischen Biberist und der Mündung in die Aare renaturiert wird. Entstanden ist ein 21-minütiger Dokumentarfilm mit ungewohnten Einblicken.

Langfinger: Sie klauten in Olten und Umgebung Velos für über eine halbe Million Franken und verkauften die Ware ins Ausland. Nun wird der mutmasslichen Diebesbande vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen der Prozess gemacht. Am ersten Verhandlungstag stellte sich die Frage, wer in dieser Gruppe die Chefs, und wer die Hampelmänner waren.

