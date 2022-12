News für den Kanton Solothurn am Dienstag, 20. Dezember 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 20.12.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Es ist im Kanton Solothurn wechselnd bewölkt. Am Morgen freundlich mit hohen Wolken und teilweise Sonne. Temperaturen in der Früh -1 bis 4 Grad, am Nachmittag 4 bis 8 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Hilfe für Industrie: Der Bundesrat soll der Stahlbranche unter die Arme greifen, das fordert eine Motion von Mitgliedern des Bundesparlaments. Zentraler Motor hinter der politischen Aktion ist der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti. Im Interview spricht er über die Hintergründe des politischen Vorpreschens und was dies mit dem Stahlwerk in Gerlafingen zu tun hat.

WM-Bühne designed by Solothurn: Stardesigner Carlo Angelini ist seit Jahren für die Fifa tätig. Der gebürtige Solothurner hat die Bühne mitkonzipiert, auf der Lionel Messi und sein Argentinien beim WM Final in Katar in die Fussballgeschichte eingegangen sind.

Märetfesch-Nachfolge 2023: Das traditionelle Solothurner Märetfescht gibt es nicht mehr. Doch der Vorstand der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn steckt mitten in den Arbeiten, um ein neues Stadtfest auf die Beine zu stellen. Sollte ein solches bereits im nächsten Jahr realisiert werden können, stünde das Wochenende vom 23. bis 25. Juni 2023 im Fokus.

