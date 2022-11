Auf einen Blick: Das ist heute im Kanton Solothurn wichtig

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 29.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 29. November. Es ist über den ganzen Tag hinweg meist bewölkt, mit gelegentlich leichtem Regen. Die Temperatur liegt in der Früh zwischen 4 und 7 Grad, am Nachmittag zwischen 6 und 8 Grad. Mancherorts weht ein leichter Wind.

Fanstimmung? Fussball-WM im Winter: Eine ganz neue Erfahrung. Wie wirkt sich das auf die Fanstimmung aus? Was geht in den Restaurants ab, die die Spiele zeigen? Als die Schweiz gestern gegen Brasilien spielte, haben wir uns in den Restaurants der Stadt Solothurn umgesehen.

Kein Prozess: Im November 2018 kam es in Solothurn zur Tragöde: Sieben Personen starben bei einem Brand. Die Staatsanwaltschaft führte Ermittlungen, bald wäre der Prozess angestanden gegen eine Person, die beim Rauchen eingeschlafen war und den Brand auslöste. Der Vorwurf: Mehrfache fahrlässige Tötung. Doch zum Prozess kommt es nicht, wie gestern bekannt wurde. Die 29-jährige Frau ist verstorben.

Reger Wechsel: Wieder ein neuer Schulleiter für Trimbach. Schon der dritte innert Kürze ist es. Und das ist kein Einzelfall. Die Fluktuation ist hoch. Unser Redaktor Franz Beidler hat mit einem Experten über die Problematik gesprochen. Er sagt: «Die Schüler sind das eine, die Eltern das andere.»

