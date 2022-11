Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 08.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 8. November. Am Morgen hat es Nebelfelder bis auf rund 600 Meter, diese lösen sich tagsüber auf. Sonst wird es trotz dichteren Wolken teilweise sonnig. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 3 bis 7 Grad, am Nachmittag gibts milde 13 bis 17 Grad.

Staatspersonal: 1,5 Prozent mehr Lohn erhält das Staatspersonal im Kanton Solothurn – doch zufrieden sind damit längst nicht alle. Man habe sich mehr erhofft, sagen die Personalverbände; zeigen aber aufgrund der düsteren Finanzlage ein gewisses Verständnis. «Berauschend ist das nicht, aber mehr liegt einfach nicht drin», ist das Fazit unseres Kantonsredaktors Urs Moser in seinem Kommentar.

Hausärzte an der Grenze: «Wir sind an der Grenze von dem, was wir leisten können»: Das sagt Cornelia Meier, die oberste Solothurner Ärztin. 30 Patienten am Tag, 100 Anrufe und «Laufkundschaft»: Das ist Alltag in Hausarztpraxen. Neue Patienten müssen abgewiesen werden. Die Folge: Die Leute gehen öfter in die Notfallstation der Spitäler.

Kantonsrat: Wird es dunkler im Kanton? Darüber diskutiert heute der Kantonsrat. Auf der Traktandenliste dieser Session steht unter anderem ein Vorstoss, der die Gemeinden dazu anhalten will, die Beleuchtung nachts zu reduzieren. Wir haben eine Vorschau auf die Session und berichten tagsüber aktuell auf unserer Website.

