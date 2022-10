Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 11.10.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 11. Oktober 2022. Das Wetter heute dürfte ein Mix aus Wolken und etwas Sonne werden, vor allem am Vormittag sind einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 8 bis 10 Grad, am Nachmittag gibts 17 bis 19 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Tücken der E-Trottis: Sie sind immer häufiger auf der Strasse zu sehen. Doch viele kennen die dafür massgeblichen Vorschriften gar nicht: E-Trottinetts sind auch bei Kindern und Jugendlichen auf dem Schulweg beliebt. Das hat die Kantonspolizei Solothurn nun dazu veranlasst, eine Sensibilisierungskampagne zu starten. Denn, so hält die Polizei fest: «Nicht selten werden mit solchen Fahrzeugen gültige Verkehrsregeln missachtet.» Wussten Sie etwa, dass Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren für ein E-Trottinett die Töffliprüfung brauchen?

Kein Nachttarif mehr: Bei der BKW steigen die Strompreise nicht, das betont der Energiekonzern dieser Tage gerne und oft. Allerdings streicht der Stromkonzern nun den Nachttarif – und der neue Einheitstarif hat für manche Kunden doch teure Konsequenzen. Insbesondere für all jene, die Elektroheizungen oder Elektroboiler haben, die das Wasser in der Nacht aufwärmen. So ergibt sich etwa für ein Ehepaar aus dem Leberberg eine um jährlich rund tausend Franken höhere Stromrechnung.

Lego-Ausstellung in Solothurn: Lego ist für viele Kinder ein wunderbarer Zeitvertreib. Am 15. und 16. Oktober findet die grösste Lego-Ausstellung der Schweiz in der Solothurner Rythalle statt. Rund 70 Fans der Bauklötzchen aus der Schweiz und Deutschland werden im Rahmen der «Steinchenwelten» ihre Kreationen zeigen. Dabei sein werden auch die Solothurner Patrick und Ramona von Felten. Was fasziniert sie an Lego so sehr? Und warum reisen die beiden auch mal Tausende Kilometer an eine Ausstellung?

