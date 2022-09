Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag. Redaktion 27.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 27. September 2022. Das Wetter bleibt heute wechselhaft mit vielen Wolken und gelegentlichen Regengüssen, zwischendurch aber auch Aufhellungen. Die Temperaturen liegen der Früh bei 7 bis 9 Grad, am Nachmittag gibts 9 bis 13 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Falsch gezählt: Der Kanton Solothurn sagt Ja zur nationalen AHV-Revision. Das war die Meldung am Sonntag. Nun zeigte sich gestern aber: In Balsthal ist falsch gezählt worden. Wegen des knappen Ausgangs im Kanton, ändert dies nun das Resultat. Solothurn sagte knapp Nein zur Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65.

Fertig gewackelt: Tischbeine, die wackeln, können die Nerven strapazieren. So erging es jedenfalls Eduard Wyser. Der Tüftler hat deshalb vor 14 Jahren einen Tischfuss erfunden, der an die meisten Tische montiert werden kann. Über 100’000 Stück sind schon hergestellt worden. Wir haben die Fertigung in Schönenwerd besucht.

Und noch bei einem weiteren Unternehmen haben wir vorbeigeschaut: Die Firma Marry Jane in Breitenbach besitzt die grösste CBD-Indooranlage Europas. Sie investierte früh in der Branche. Doch wie konnte sie sich im Markt halten, als all die Konkurrenz aufkam und die Preise ins Bodenlose fielen? Unser Wirtschaftsredaktor Sébastian Lavoyer ist dieser Frage nachgegangen.

Fein raus: Die steigenden Strom- und Gaspreise beschäftigen alle, die mit Gas- oder Elektroheizung ihr Gebäude heizen. Fein raus sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Solarsiedlung Riedholz. Ihre Häuser sind nämlich so konzipiert, dass sie auch im Winter nicht heizen müssen. Wie geht das? Wir haben es vor Ort angeschaut.

