Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 20. September 2022. Am Morgen liegt in der Region Solothurn vereinzelt Nebel oder Hochnebel, ansonsten ist es zunächst recht sonnig. Am Nachmittag ziehen Quellwolken auf, es bleibt aber trocken. Am Morgen ist es kühl bei 5 bis 7 Grad, am Nachmittag gibts 12 bis 17 Grad.

Schuldenfalle: Die Strom- und Gaspreise sind massiv gestiegen, die Teuerung ist in so manchem Portemonnaie spürbar. Besonders Haushalte mit kleinem Budget stehen vor ungewissen Monaten. Gemäss Barbara Zobrist von der Schuldenberatung Aargau-Solothurn dürften mehr Leute in die Schuldenfalle geraten. Helfen kann eine Budgetberatung. Wobei viele Klientinnen bereits jetzt kompetent mit ihrem Geld umgehen, sagt Zobrist: «Sie werden von den Preissteigerungen ‹gelupft›, wenn sie nicht entlastet werden».

Pro Postauto: Die Unterleberberger Gemeinden sind sich einig. Die Anbindung des Attisholz-Areals an den öffentlichen Verkehr ist richtig und wichtig und auch der Unterleberberg soll davon profitieren. Gleichzeitig kämpfen die Gemeinden aber für den Erhalt der Postauto-Linie auf den Balmberg und damit die einzige direkte Verbindung in die Stadt.

Einkaufszentrum: Der Solothurner Regierungsrat hat zwar alle Beschwerden abgewiesen, doch zwei von vier Parteien haben ihre Einwände gegen den neuen Sälipark in Olten an die nächsthöhere Instanz weitergezogen. Nun muss das kantonale Verwaltungsgericht entscheiden, ob die Bauherrin Giroud Olma mit der Erweiterung des Einkaufzentrums Rechte verletzt oder nicht.

