News Region Solothurn am 16. August 2022

Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Dienstag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 16.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Dienstag, der 16. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute recht sonnig mit harmlosen Quellwolken am Nachmittag; erwartet werden 30 Grad. Es bleibt trocken.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Solothurner Schulstart: Heute beginnt im Kanton Solothurn die Schule. Das neue Schuljahr steht vielerorts im Zeichen des akuten Lehrermangels. Bei uns lesen Sie unter anderem, wie die Stadtsolothurner Schuldirektorin Irène Schori den kommenden Monaten entgegenblickt. Olten-Redaktor Urs Huber hat derweil seine einstige Primarlehrerin Brigitta Köhl besucht. Huber wurde vor bald 50 Jahren eingeschult. Heute unvorstellbar: In seiner Klasse waren 40 andere Schülerinnen und Schüler. «Ich glaube, es gab damals eine viel grössere Homogenität, nicht nur unter der Elternschaft, auch in der Gesellschaft», resümiert die 81-jährige Köhl.

Das neue Lehrjahr: An dieser Stelle warfen wir gestern bereits einen Blick auf den Lehrlingsmarkt. Auch am Berufsbildungszentrum in Olten beginnt diese Woche für 1700 Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt. Direktor Georg Berger äussert sich im grossen Interview zum Image der Lehre und warum das Handwerk aus seiner Sicht zu wenig Wertschätzung erfährt. Er sieht das Problem in einem grösseren, strukturellen Zusammenhang: «Man weiss, dass Jugendliche gerne eine Lehre vor Ort machen», sagt Berger. Wenn es den Holzbauer im Dorf jedoch nicht mehr gebe oder der Beck verschwinde, nehme auch das Interesse an den entsprechenden Berufen ab.

Festival für Oensingen: Oensingen wächst so stark wie kaum eine andere Gemeinde im Kanton. Doch das kulturelle Angebot des Gäuer Dorfs hinkt da hinterher – finden zumindest junge Oensingerinnen und Oensinger. Vieles sei unpersönlicher geworden, sagt Samuel Graf. Mit dem Verein Oensevents will er die Gemeinde kulturell beleben. Deshalb organisiert der Verein nun erneut ein Festival auf der Neu-Bechburg.

