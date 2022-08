Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn am Montag wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag. Redaktion 15.08.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Montag, der 15. August 2022 – und somit Mariä Himmelfahrt. Vielleicht gehören Sie zu den Glücklichen, die heute wegen des katholischen Feiertags länger liegen bleiben können.

Morgen beginnt dann das neue Schuljahr im Kanton Solothurn – doch wir wollen nicht vorgreifen und Sie zuerst über das heutige Wetter informieren: Am Morgen sind vereinzelt Schauer möglich, dann bleibt es vorübergehend trocken und es wird sonnig. Am Abend könnte es erneut einzelne Regengüsse und Gewitter geben. Die Temperaturen liegen in der Früh bei 16 bis 17 Grad, am Nachmittag gibts 23 bis 27 Grad.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Blick auf den Lehrlingsmarkt: Gute Nachrichten aus der Berufsbildung: 1279 Jugendliche beginnen in diesem Tagen im Kanton Solothurn ihre Lehre. Und nur 51 haben derzeit noch keine Lösung. Die demografische Entwicklung schlägt sich allerdings in den Zahlen nieder: Nach wie vor allerdings gibt es mehr Lehrstellen als Lernende. Und die Fachleute rechnen mit einem massiven Überangebot an Lehrstellen, wenn in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen. Bereits jetzt haben das Gastgewerbe und etwa Metzgereien grosse Probleme, die Lehrstellen zu besetzen, wie unser Bericht zeigt.

Chilbis: Es kann wieder gefestet werden; ein untrügliches Zeichen, dass die Covid-Einschränkungen endlich Geschichte sind. Am Wochenende war an vielen Orten im Kanton Chilbi. Wir waren in Olten, der grössten im Kanton, sowie in Kriegstetten. Das Volk kam an beiden Orten in Scharen. Und in Olten sorgte besonders eine Bahn für Aufsehen.

Kritik zum Schulstart: Die Grenchner Gesamtschulleiterin (und GLP-Kantonsrätin) Nicole Hirt ist bekannt dafür, sich mit ihrer Kritik nicht zurückzuhalten, wenn sie Mängel im Schulsystem sieht. Im Interview zum anstehenden Schulstart fordert sie nun eine Reform der Lehrerausbildung. Hirts Fazit: Zu viel Planung, zu wenig Praxisbezug.

