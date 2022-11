Starökonom in Solothurn Hans-Werner Sinn warnt: «Die Inflation ist ausser Kontrolle und sie hat Deutschland einst hitlerreif gemacht» Auf Einladung der Solothurner Banken referierte der deutsche Starökonom in der «Krone» in Solothurn. Er zeichnete ein düsteres Bild und sieht einen grossen Teil der Verantwortung für die Krise in Europa selbst. Sébastian Lavoyer 01.11.2022, 18.15 Uhr

Hans-Werner Sinn war auf Einladung der Solothurner Banken als Referent in der Krone zu Gast (das Foto entstand 2017 bei einem Interview in der Villa St.Charles in Meggen). Corinne Glanzmann

Das Schlimmste stehe uns noch bevor, sagte Starökonom Hans-Werner Sinn Ende letzter Woche vor fast 100 Bankern aus dem ganzen Kanton. Denn, so Sinn: «Die Inflation ist ausser Kontrolle.» Im EU-Raum liegt sie schon jetzt über zehn Prozent. Doch der Inflationsdruck ist so gross, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.

Auf Einladung der Vereinigung der im Kanton Solothurn tätigen Bankinstitute kam Sinn erstmals in die Hauptstadt des Kantons. Viel Zeit, um die Schönheit der Stadt zu bestaunen, blieb ihm nicht. Direkt nach seinem Referat eilte er auf den Zug. Noch am Abend wurde er in München für seinen nächsten Auftritt erwartet. Sinn ist ein kritischer Geist, dessen Überlegungen im Alter von bald 75 Jahren gefragter denn je sind.

Zurück zur Inflation. Alarmierend sei insbesondere die Entwicklung der gewerblichen Erzeugerpreise. Der daraus generierte Index deute an, wohin es in Sachen Inflation noch gehen könnte. Ebendieser Index lag im August 2022 46 Prozent über dem Vorjahreswert im gleichen Monat. Sinn sagt:

«So etwas habe ich in 50 Jahren als Ökonom noch nie gesehen. Die Ölkrise verblasst daneben.»

Was aber bedeutet das für die Inflation? «Aufgrund dieser Daten erwarten wir für Januar eine Inflation von 15 Prozent.» Also noch einmal fünf Prozent mehr als heute schon. Die Inflation galoppiert und scheint immer schneller zu werden.

Wie die EZB die Energie-Preisexplosion verstärkt hat

Oft werden der Krieg, Putin und die Energieknappheit als Gründe genannt. Sinn winkt ab, alles habe schon viel früher angefangen. Schon Ende letzten Jahres sei der Erzeugerpreisindex 24 Prozent im Plus gewesen. Auslöser waren die Pandemie und die weltweiten Lockdowns, die in China regional bis heute eingesetzt werden. Die Vorprodukte, die Europas Industrie aus China bezieht, seien auf einmal nicht mehr verfügbar gewesen. Die Nachfrage aber blieb unverändert hoch, was die Preise ansteigen liess.

Natürlich hätten die Energiepreise die Inflation jetzt verstärkt. Aber nicht nur über die Verknappung von Öl und Gas, sondern auch aufgrund von Fehlern der Europäischen Zentralbank (EZB), wie Hans-Werner Sinn ausführte. Die EZB habe nach der Vorankündigung der US-Notenbank Fed viel zu zögerlich gehandelt, was das Finanzkapital in die USA habe abwandern lassen und so zur Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar geführt habe.

Noch im Frühsommer 2021 kostete der Euro 1.20 Dollar, heute zahlt man weniger als 1 Dollar für 1 Euro. Da Öl aber in Dollar gehandelt wird, hat allein die Wechselkursveränderung die Ölimporte um über 20 Prozent verteuert. Sinn: «Es braucht schon eine gewisse Dreistigkeit, wenn sich die EZB-Präsidentin nun hinstellt und sagt, die EZB habe keinen Einfluss auf die Energiepreise.»

Sinn warnt: «Die Inflation hat die Deutschen hitlerreif gemacht»

Überhaupt zieht er hart ins Gericht mit der EZB. Sie habe nicht nur zur Verteuerung der Energie beigetragen, sondern auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Inflation nun so heftig in die Höhe schiesst. Mit der Druckerpresse.

Sinn: «Seit der Lehman-Krise (Anm. d. Red.: Bankenkrise 2008) hat die EZB die Zentralbankgeldmenge in Relation zur Wirtschaftsleistung doppelt so schnell steigen lassen wie das Fed.» Indem sie für fast 4,5 Billionen Euro Staatspapiere der Euroländer gekauft habe.

So habe sie die Staaten veranlasst, Schulden aufzunehmen, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusätzlich anheizte und die Inflation antrieb. Lieferengpässe und Energieverknappung seien der «Zündfunke der Inflation gewesen, die Staatsschulden aber waren der Zunder, der das Feuer nun lichterloh brennen lässt».

Wie man die galoppierende Inflation bremsen könne, wisse er nicht. Wozu die Inflation aber führen könne, habe man vor über 100 Jahren gesehen. Sinn: «Nichts hat die Deutschen so erregt wie die grosse Inflation, sie hat Deutschland hitlerreif gemacht.» Was damals geschah, sei heute nicht eins zu eins anwendbar. Den Vergleich aber zog er trotzdem.