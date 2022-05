Starkoch Anton Mosimann Vom Schwingkeller in den Buckingham Palace: Einst wuchtete er Buben auf den Rücken, heute würzt er die Sauce für William und Kate Auf einen Kaffee mit … Anton Mosimann. Der Starkoch mit Solothurner Wurzeln steht noch immer regelmässig für Prinz Charles am Herd. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Mosimann war einst erfolgreicher Jungschwinger. Das glaube ihm heute kaum jemand mehr. José R. Martinez

«Geht auch ein Glas Champagner?», scherzt der Starkoch, der für Promis aus der ganzen Welt am Herd stand, und nimmt in der Bar der «Couronne» Solothurn Platz. Mit seinem roten Jaguar-Cabriolet ist Anton Mosimann vor dem Haus vorgefahren.

Wer nun einen elitären Schnösel erwartet, sieht sich aber getäuscht. «Schau nie auf jene herab, die weniger Glück hatten», sagte der Lieblingskoch der Windsors einst. Mit dem Strassenwischer vor seinem Haus trinke er regelmässig Kaffee. Und statt Champagner bestellt er an diesem Vormittag ebenfalls eine Tasse – mit einem Kännchen Milch.

Im Februar 1947 Jahren kam Anton Mosimann im Solothurner Bürgerspital zur Welt. Auch mit Grenchen und Olten verbinden ihn Etappen seines Lebens. Daraus habe er «viel zu erzählen», sagt seine Frau Kathrin – und verabschiedet sich zum «Lädele» in die Altstadt.

Die Vorlieben von Herzogin Kate

Es ist Markttag. Zwischen Ständen zu flanieren und die lokalen Gewächse zu verarbeiten, gehört für Mosimann dazu. In 82 Städten und 42 Ländern hat er gekocht, 50 Goldmedaillen von internationalen Wettbewerben nach Hause gebracht.

Hüben wie drüben schätzt er die «einfachen, aber guten Sachen»: In der Schweiz «einen guten Wurst­salat, im Winter ein Kuttelgericht oder einen Kalbskopf». «Keep it simple» heisst sein Motto, und seine Gerichte schmecken so, wie sie aussehen. Heute dominierten auf einem Stück Fleisch oder Fisch oft derart viele Aromen, dass der natürliche Geschmack verloren gehe.

Einfach waren die Verhältnisse, aus denen er sich emporgearbeitet hat. Seine Eltern führten in Biberist das Restaurant Emmenbrücke, später in Grenchen das «Kappeli» inklusive Bauernhof. In der Uhrenstadt besuchte Klein Anton den Kindergarten, dann zügelte die Familie nach ­Nidau und übernahm das «Grütli».

Anton Mosimann bei der Einweihung der neuen Schulküche der Hotelschule César Ritz Colleges im Gebäude des früheren Kinos Limelight. Fotografiert am 16. Mai 2017 in Luzern. Archivbild: Nadia Schärli

Auf den samstäglichen Touren mit seinem Vater auf dem Markt wurde ihm bewusst: «Ich will Koch werden.» Als Lehrbub im «Bären» Twann ging er durch eine harte Schule. Nach der Ausbildung wollte ihn sein Patron nach Arosa schicken. Stattdessen meldete sich der 17-Jährige auf eigene Faust im Hotel Palace in Villars an – «eine meiner besten Entscheidungen», erinnert sich Mosimann:

«Dort lernte ich klassisch und perfekt zu kochen. Von da an wollte ich nur noch in den besten Hotels arbeiten.»

Kaum volljährig, ging er nach Rom, Kanada und Japan, kam als 25-Jähriger für die Meisterprüfung zurück in die Schweiz. Bis heute sei er der Jüngste, der sie je bestanden hat.

Nach Engagements in Luxushotels und einer Saison als Patissier in Gstaad übernahm Mosimann die Küche im «Dorchester» London. Als BBC-Fernsehkoch zeigte er, wie man für eine ärmere Grossfamilie mit zehn Pfund gesund und rasch Lebensmittel zubereiten kann – anstatt das Gemüse stundenlang zu «verkochen», wie es damals üblich gewesen sei.

Im «Dorchester» war die Königinmutter Stammgast – und beauftragte ihre Köche im Buckingham Palace, die Speisen so zuzubereiten wie dieser Schweizer mit dem markanten Schnauz.

Seither steht er in Diensten der Royals. Von Königin Elisabeth erhielt er den Orden des britischen Empires überreicht, für Prinz Charles kocht er seit 35 Jahren, teilweise wöchentlich bis heute.

Für Prinz Charles kocht Mosimann seit 35 Jahren, teilweise wöchentlich bis heute. Kirsty Wigglesworth / AP

2011 tischte er das Hochzeitsmenü für William und Kate auf. Dabei sei er offen. «Als für Kate beim Vorkosten eine Apéro-Sauce zu wenig Würze hatte, änderte ich das Rezept ab. Kein Problem.»

Sein Museum wollte er einst in Solothurn eröffnen

Noch immer verbringen Mosimanns einen Teil des Jahres in London. Das Clubrestaurant führen inzwischen die beiden Söhne Philipp und Mark. Wohnsitz hat das Ehepaar in Montreux. So kann sich «the last gentleman chef», wie ihn die «Daily Mail» bezeichnete, mehr auf sein Museum ganz in der Nähe konzentrieren. Dieses habe er übrigens einst in Solothurn eröffnen wollen. «Aus verschiedenen Gründen» sei das Projekt aber nicht zustande gekommen.

So zeigt er nun in Le Bouveret am Genfersee auf vier Stöcken eine immense Sammlung an Kochbüchern aus 500 Jahren Gastronomie. Einen Teil erstand Mosimann aus dem Nachlass eines bekannten Kochs. Den Kredit dafür lieh ihm damals die längst verschwundene Bank in Kriegstetten.

Prachtstück ist ein in Kalbsleder gebundenes Buch des persönlichen Kochs von Papst Paul I. von 1533. In einer Galerie mit zahlreichen Schwarz-Weiss-Aufnahmen sieht man Mosimann mit Rockstars, Adligen und Politikern, unter anderem Charles De Gaulle oder Valéry Giscard d’Estaing.

Geöffnet ist das Museum mittwochs, auf Anfrage führt der passionierte Rallye-Fahrer Gruppen auch an anderen Tagen durch die Sammlung. Kürzlich etwa einen Porsche- und Ferrari-Club.

Das «schmerzliche Kapitel» in Olten

Ein «schmerzliches» Kapitel in seiner Biografie «Life is a circus» ist Olten gewidmet. Im Sälischlössli eröffnete er 2001 ein Clubrestaurant. Doch nach zwei Jahren schloss das Haus bereits wieder. «Schade, ich hätte Freude gehabt, einen Standort in der Schweiz zu führen», sagt er rückblickend. «Es war ganz einfach ein Fehler.»

Anton Mosimann (rechts) auf Stippvisite beim Säli Schlössli. Aufgenommen anlässlich der Auflage seiner Umbaupläne am 22. Januar 2000. Alois Felber / ARC

Mosimann war immer ein Streber. Der Ehrgeiz, besser zu sein als andere, juckte ihn bereits im Teenageralter. Der Vater, ein Kranzschwinger, schickte seinen Buben in Biel in den Schwingkeller. In Solothurn, im Oberaargau und in Freiburg holte der Jungschwinger erste Plätze. Im Sägemehl entwickelte er seinen Gewinnerinstinkt:

«Damals war ich 20 Kilo schwerer als heute, aber immer sehr schnell und technisch beschlagen.»

Die Notenblätter und Pokale der Schwingfeste hängen heute in seinem Museum. «Sonst würde mir das ja kaum jemand glauben.»

Noch immer geht Mosimann fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio, rennt regelmässig seine Runden. Was treibt den 75-Jährigen an?

«Es gab noch nie einen Tag, an dem ich im Bett bleiben wollte. Ausserdem sagt mir meine Frau, dass ich das Wort Nein nicht kenne. Wahrscheinlich hat sie recht.»

Egal ob ein Tisch mit fünf Personen oder ein mehrhundertköpfiges Bankett: wenn er Menschen mit seinen Künsten zufriedenstellen könne, mache ihn dies glücklich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen