Wird die Solothurner Regierung in der Steuerpolitik ihrer eigenen Strategie untreu?

«Das wichtigste Instrument zur Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung»

Augenfällig ist die Aufnahme der Neuen Regionalpolitik des Bundes in die Standortstrategie des Solothurner Regierungsrats. Die Beteiligung an diesem Förderprogramm, mit dem Projekte unterstützt werden, von denen man sich positive Effekte für Innovationskraft, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit in Randregionen verspricht, war im Rahmen des Sparpakets 2014 gestrichen worden. Der Kantonsrat hat 2019 dann auf einen Vorstoss aus freisinnigen Reihen hin aber wieder eine Million für die Beteiligung am Programm 2020–2023 bewilligt. Im Fokus stehen dabei innovative touristische Angebote, die Rekrutierung von Fachkräften und Innovationen in KMU im ländlichen Raum. Ein erster Anlauf aus dem links-grünen Lager zur Wiederaufnahme des Programms war noch gescheitert. Damals hiess es abgesehen von den knappen Mitteln, dass sich der positive Effekt der Förderbeiträge ohnehin kaum messen und beweisen lasse. Nun schreibt die Staatskanzlei in der Mitteilung zur überarbeiteten Standortstrategie, dass die Neue Regionalpolitik «das wichtigste Instrument von Bund und Kanton zur Förderung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung» überhaupt sei. Der Kanton nutze dieses Instrument «zur Stärkung der Wertschöpfungssysteme und Optimierung der Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes», so einer der Leitsätze in der Standortstrategie. Der Förderschwerpunkt liegt dabei auf dem Tourismus im ländlichen Raum, mit dem Instrument der Neuen Regionalpolitik solle die Wettbewerbsfähigkeit der Destinationen gesteigert werden, heisst es in der Standortstrategie weiter. (mou)