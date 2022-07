Wegen Littering: Solothurner fordern Pfandsystem auf Flaschen

Standesinitiative Was tun gegen Littering? Solothurner Kantonsrätinnen und Kantonsräte fordern ein Pfandsystem für Flaschen und Dosen Littering wird heute mit Bussen bestraft – wenn die Täter in flagranti erwischt werden. Um Abfallsünder härter zu bestrafen, sind dem Kanton weitestgehend die Hände gebunden. Nun haben sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links bis rechts für einen anderen Weg entschieden, um dem Littering den Kampf anzusagen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Herumliegende Flaschen, Dosen und Abfall sind ein Ärgernis. Nana Do Carmo

Sei es an der Aare, im Wald oder auf Spielplätzen: Herumliegende Flaschen, Dosen und Abfall ärgern. Der Solothurner Politik scheint Littering ganz besonders ein Dorn im Auge zu sein. Gleich mehrere Vorstösse zu diesem Thema wurden zuletzt eingereicht.

Da war etwa ein Vorstoss von Richard Aschberger (SVP, Grenchen). Er hatte gefordert, dass Littering nicht nur mit Bussen, sondern auch mit Sozialstunden bestraft werden soll. Allerdings regelt der Bund diese Strafen abschliessend. Gemäss Auskunft der Regierung darf der Kanton gar nicht zusätzliche Strafen in der Form von Sozialstunden erlassen.

Da nicht umsetzbar, hat der Kantonsrat eine abgeschwächte Version für erheblich erklärt: Man solle schauen, welche Verschärfungen gesetzlich möglich sind.

Dann war da die Interpellation von Walter Gurtner (SVP, Däniken). Er wollte unter anderem von der Regierung wissen, ob allenfalls mit einem Pfandsystem auf Dosen und Flaschen etwas gegen zunehmendes Littering getan werden könnte. Die Regierung hatte sich weder dafür noch dagegen ausgesprochen, sondern die Argumente der beiden Lager erwähnt.

Der Regierungsrat hat aber klar betont: Ein solches Pfand müsste zwingend der Bund einführen, der Kanton selbst darf das gar nicht.

Der Kanton darf nicht, also soll der Bund handeln

Just diesen Gedanken haben nun 44 Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links bis rechts aufgenommen. In einem fraktionsübergreifenden Auftrag fordern sie, dass der Kanton eine Standesinitiative lanciert. Der Bund solle die Grundlagen schaffen, «dass auf Getränkeflaschen und -dosen ein Pfand erhoben wird».

Begründet wird das Anliegen wie folgt: «Die Einführung von Pfand auf Verpackungen würde eine wirksame Strategie zur Eindämmung von Littering darstellen und könnte die Rücklaufquote für Getränkeflaschen und -dosen erhöhen.»

Einen identischen Auftrag für eine Standesinitiative hatte es bereits 2010 von den Grünen gegeben. Dieser Auftrag wurde vom damaligen Kantonsrat allerdings für nicht erheblich erklärt. «Erfreulicherweise wird gut zehn Jahre später der Littering-Prävention ein höherer Stellenwert beigemessen», heisst es im Auftrag.

Dass fast die Hälfte der Kantonsparlamentarier und Vertreter sämtlicher grosser Parteien den Auftrag mitunterzeichneten, legt dann tatsächlich auch nahe, dass der Auftrag beste Chancen haben wird.

Keine Rohstoffe verschwenden, Recycling: Das sind nicht die einzigen Argumente, die im Auftrag erwähnt werden. Auch unnötiges Tierleid sowie Schäden, welche Abfall in der Landwirtschaft anrichten, seien ein zunehmendes Ärgernis. «Fraktionsübergreifend sind wir deshalb der Meinung, dass die Zeit reif für die Einführung eines Pfandsystems auf Bundesebene ist.»

Pfandsystem ist nicht unbestritten

Unbestritten ist das Pfandsystem allerdings nicht. Das zeigen zahlreiche Diskussionen in Bundesbern in den vergangenen Jahren. Zuletzt 2019, als der Schwyzer Mitte-Nationalrat Alois Gmür eine parlamentarische Initiative mit dieser Forderung einreichte. Auch diese Initiative war im Rat breit abgestützt. Nach der Diskussion in den Kommissionen zog Gmür sie aber zurück.

Es zeigte sich: Der Wechsel auf ein Pfandsystem hat auch Nachteile. So würden wohl zig (teils freiwillige) Sammelstellen in den Gemeinden verschwinden. Bleiben würden «nur» noch diejenigen bei den Detailhändlern. Allenfalls würde die hohe Recycling-Quote sinken statt steigen, befürchtet der Dachverband der Schweizer Recyclingorganisationen. Bereits heute werden über 80 Prozent der PET-Flaschen und über 90 Prozent der Alu-Dosen recycelt.

Auch wurden Bedenken geäussert, dass die Kosten eines Wechsels in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.

