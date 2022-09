Solothurner Standesinitiative für Cannabis-Legalisierung

Standesinitiative Solothurner Kantonsrat will Druck auf Cannabis-Legalisierung machen Mittlerweile rennt sie in Bern zwar offene Türen ein. Der Kantonsrat hält dennoch an einer Standesinitiative zur Legalisierung von Cannabis fest. Urs Moser Jetzt kommentieren 06.09.2022, 16.33 Uhr

In der Hanfpflanze steckt Potenzial weit über den Gebraquch als Rauschmittel hinaus. Keystone

Dass er eine Standesinitiative zur Legalisierung von Cannabis einreichen will, hat der Kantonsrat im Grundsatz bereits im Mai 2021 mit der Zustimmung zu einem entsprechenden Volksauftrag beschlossen. Die Verabschiedung des ausgearbeiteten Texts war also am Dienstag eigentlich eher noch Formsache.

Zu diskutieren wäre wohl eher gewesen, ob man es auch bleiben lassen kann, da inzwischen ja in den eidgenössischen Räten eine parlamentarische Initiative mit der identischen Forderung auf dem Schlitten ist, die zuständigen Kommissionen beider Räte haben ihr zugestimmt. Nur aus diesem Grund votierte denn auch die Mehrheit der Mitte-Fraktion im Kantonsrat tatsächlich gegen die Einreichung der Standesinitiative, wie Sprecher Thomas Studer (Selzach) festhielt.

Vielleicht hilft es, den Prozess zu beschleunigen

Von anderer Seite hiess es aber, man wolle den Druck aufrechterhalten und hoffe, den Prozess der Bundesgesetzgebung vielleicht etwas beschleunigen zu können.

Trotz inhaltlich weitgehender Einigkeit, dass erstens die Repression in Bezug auf den Cannabiskonsum versagt hat und zweitens die Legalisierung unter strengen Anforderungen an den Jugendschutz zu erfolgen hat, kam es noch einmal zu einer längeren (Grundsatz-)Debatte. Es gehe nicht nur um den Konsum von Cannabisprodukten, sondern darum, das grosse Potenzial der Kulturpflanze Hanf auszuschöpfen, schwärmte geradezu Markus Dietschi (FDP, Selzach), der am Dienstag nach der Abwahl letztes Jahr wieder als Kantonsrat vereidigt worden war.

Myriam Frey Schär (Grüne, Olten) ahnte wohl, was da noch kommen würde, als sie festhielt: «Die Behauptung, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, wird durch beharrliche Wiederholung nicht wahrer.»

Für SVP steht nach wie vor fest: Eine gefährliche Einstiegsdroge

Tatsächlich legten sich mehrere SVP-Sprecher gegen die Einreichung der Standesinitia­tive ins Zeug und warnten dabei vor den Gefahren einer Legalisierung und den Folgen des Cannabiskonsums. Gefährlicher als kolportiert sei das Rauschmittel, potenter und schädlicher als Alkohol – und die Psychiatrie «voll von Fällen, in denen Cannabismissbrauch eine Rolle spielt», sagte Fraktionssprecher Thomas Giger (Nuglar).

Johannes Brons erzählte von Dossiers, die er als Ressortverantwortlicher Soziales im Schönenwerder Gemeinderat zu Gesicht bekomme – Leute, die nicht mehr arbeiten und eigenständig einen Haushalt führen können: «Cannabis ist definitiv eine Einstiegsdroge.»

Besonders drastisch legte sich wieder einmal Beat Künzli (Laupersdorf) ins Zeug. Er zitierte Studien, die belegen würden, dass Cannabiskonsum das Risiko für verschiedenste Krankheiten drastisch ­erhöht, ebenso jenes der Suizidalität, und dass sich Cannabis unter anderem auch negativ auf die Hirnleistung auswirkt. Künzli warf dem Kantonsrat paradoxes Verhalten vor: «Die gleichen Leute, die über Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser jammern, wollen jetzt hochgiftige Stoffe freigeben.» Paradox oder nicht: Die Standesinitiative wurde mit 59 gegen 28 Stimmen beschlossen.

