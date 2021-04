Stand-up-Paddle Rechtsgutachten und Bundesverordnungen: Ein Solothurner Verbot wirft hohe Wellen Die Diskussionen um das Stand-up-Paddle Verbot auf zwei Solothurner Aareabschnitten gehen weiter. Am Donnerstag präsentierte der Kanton eine Zwischenlösung, bevor eine tiefere Analyse der Situation gemacht werden soll. Sehr schnell gibts auch darauf Kritik. Und sehr schnell wird es wieder komplex ‒ am Schluss gehts um Bundesverordnungen und allenfalls gar einen Bundesratsbeschluss. Eine Übersicht. Noëlle Karpf 09.04.2021, 05.00 Uhr

Hat grosses Medienaufsehen erregt: Das Stand-up-Paddle Verbot auf der Aare. Hanspeter Bärtschi

Was für Emotionen ein Brett auslösen kann, zeigte sich letzten Herbst. Genauer gesagt die Bretter, die man zum Stand-up-Paddeln auf der Solothurner Aare braucht. Das tun ‒ wenns schön ist ‒ nämlich ganz viele Menschen in der Region. Genau das hat der Kanton aber letzten Herbst verboten: Auf zwei Aareabschnitten darf man nicht mehr Paddeln.

Diese Geschichte zeigt einerseits auf, wie komplex unser System ist. So gehts beim Solothurner Verbot um eine nationale Verordnung ‒ womöglich sogar einen Bundesratsbeschluss. Ebenso deutlich macht sie, was für Wellen ein einfacher Entscheid des Amts für Wald, Jagd und Fischerei werfen kann.

Herbst 2020: Das Verbot kommt

Der mittlerweile schon recht komplexe Hintergrund: Vergangenes Jahr wurde beim Kanton um eine Bewilligung zum Vermieten von SUPs an der Aare gebeten. Das hat laut Kanton einiges ins Rollen gebracht. Für die Saison 2020 erteilte man die Bewilligung und beschloss gleichzeitig für 2021 ein Verbot umzusetzen. Dies weil sich zwischen Lüsslingen-Solothurn und Feldbrunnen-Flumenthal sogenannte Wasser- und Zugvogelreservate befinden.

Der Teufel liegt dann im Detail. So ist in der nationalen Verordnung zu diesen Schutzzonen davon die Rede, dass Drachensegelbretter oder ähnliche Geräte verboten sind. Seit letztem Jahr ist bekannt, dass SUPs laut Bundesbern auch in diese Kategorie gehören ‒ und weil die Kantone für die Umsetzung der Verordnung zuständig sind, hat der Kanton dann eben das SUP-Verbot beschlossen.

Widerstand durch SUP-Liebhaber formierte sich schnell. Kritisiert wurde und wird unter anderem, dass etwa Ruder- aber auch Gummiboote in den erwähnten Abschnitten nach wie vor fahren dürfen. Auch von fehlender Kommunikation, von Amtsmissbrauch war die Rede. Und so weiter.

Frühling 2021: Kanton präsentiert neue Lösung

Diese Woche nun haben die Verantwortlichen des Kantons zu einer Medieninformation geladen. Angekündigt war, dass man einen Kompromiss vorstellen wolle. Und der sieht so aus: Ab 1. Mai ist Paddeln auch in den Schutzzonen wieder erlaubt. Aber nur sitzend oder kniend und «möglichst in der Mitte des Flusses», wie es heisst.

Erklären die Lösung des Kantons (v.l.): Mark Struch (Amt für Wald, Jagd, Fischerei), Rolf Manser (Leiter Amt für Wald, Jagd und Fischerei) und Thomas Schwaller (Amt für Raumplanung). Hanspeter Bärtschi

Er sei sich sehr bewusst, erklärte Rolf Manser, Leiter des Amts für Wald, Jagd und Fischerei, dass man eine solche Veränderung sehr gut begründen müsse. Und dass nicht alle Verständnis dafür hätten. «Im ganzen Mittelland, überall wo die Leute raus wollen, gibt es solche Nutzungskonflikte.» Das Spannungsfeld zwischen Nutzen und Schützen wurde an der Information vermehrt angesprochen ‒ Schutzzonen gilt es zu schützen, gleichzeitig wollen ‒ grade bei schönem Wetter ‒ viele Menschen das Gebiet nutzen.

Dem will der Kanton nun gerecht werden. So ist das sitzende Paddeln nur eine Übergangslösung bis längstens 2024. Das erwähnte Schutzgebiet soll überprüft werden. Im Rahmen der sogenannten Nutzungsplanung Aare. Auch die Vogelwarte Sempach wird eingeschaltet ‒ diese soll ein Gutachten zur Thematik erarbeiten. Die Nutzungsplanung soll dann bis Ende 2024 vom Regierungsrat genehmigt werden.

Frühling 2021: Wieder gibts Kritik

Dann wird also konkret festgelegt, wie es mit dem Gebiet weitergehen soll ‒ und was das für Paddelnde und die Schutzzonen heisst. Diese Gebiete haben ‒ auch auf Bundesebene ‒ zugehörige Objektblätter, in welchen unter anderem das Fahren von Drachensegelbrettern geregelt ist. Zeigt die Untersuchung nun, dass es hier Anpassungen braucht, wird der Kanton gar ein Gesuch dafür beim Bundesrat einreichen müssen. Eben ‒ die Geschichte zeigt, wie komplex das System ist.

Und was für Wellen das Verbot wirft. Kurz nach der offiziellen Information gab nämlich auch schon die Gegnerschaft, laut eigenen Angaben gehören mittlerweile rund 400 Personen dazu, eine Mitteilung weiter. Einmal mehr wird betont, dass es keine wissenschaftliche Absicherung gebe für das Verbot, dass sich die Verantwortlichen ‒ Kanton, aber auch Bundesamt für Umwelt und Vogelwarte Sempach ‒ lediglich auf eine fehlerhafte Arbeit stützten. Um eben das zu beweisen, habe man eine Analyse zur erwähnten Arbeit in Auftrag gegeben. Ebenfalls ein Rechtsgutachten, das besage, dass es auch keine rechtliche Grundlage gebe, «solange das Verbot isoliert nur gegen die SUP Geräte ausgesprochen wird».

Zudem kritisieren die Gegner, darunter der Bellacher Roland Thomke, der sich gegen das Verbot wehrt, auch die nun beschlossene Sitz-Lösung: «Die sitzende Position ist gefährlicher und erhöht die Unfallgefahr, da Kursschiffe und Motorboote die SUP Sportler später erkennen und es so zu Kollisionen kommen kann.» Auch auf Social Media gab es sofort wieder Kommentare. Schon am Donnerstag war etwa von Urs Unterlerchner (FDP Kantonsrat) und Roger Siegenthaler (Präsident Solothurner Einwohnergemeindeverband) zu lesen, dass die Lösung des Kantons völlig realitätsfremd sei, und dringend nochmal überdacht werden müsse.

Es wird betont, dass man eine sachliche Diskussion fordere ‒ und eine Lösung für alle. Der Kanton indes schreibt in seiner Mitteilung, dass es sich bei seiner Zwischenlösung ‒ und der späteren Überprüfung ‒ um eine neue Regelung «im Sinne aller Betroffenen» handle.