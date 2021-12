Stahl Gerlafingen Die italienischen Besitzer investieren ins Gerlafinger Stahlwerk – kritisieren aber die Schweizer Politik, weil sie untätig bleibt Stahl Gerlafingen kämpft mit den steigenden Energiepreisen. Deshalb investiert das italienische Mutterhaus in die Erneuerung des Stahlwerks. Sowohl für Investitionen in die Nachhaltigkeit, als auch beim Stromverbrauch gibt es in unseren Nachbarländern staatliche Unterstützung. Wie lange kann die Schweiz noch auf eine staatliche Hilfen für die Industrie verzichten? Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Sprühende Funken und glühender Stahl: Kaum eine andere Industrie ist so energieintensiv wie die Stahlindustrie. Die explodierenden Energiepreise machen Stahl Gerlafingen zu schaffen. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Es ist ein Eintrag im Handelsregister vom 1. Dezember, der aufmerksam macht. Stahl Gerlafingen erhöht das Aktienkapital von 50 auf 61 Millionen Franken. Ein durchaus seltener Akt. Die letzte Eigenkapitalerhöhung des Gerlafinger Stahlwerkes liegt über 20 Jahre zurück. 1998 und 1999 wurde das Aktienkapital in zwei Etappen von 40 auf 50 Millionen Franken erhöht.

Lukas Stuber ist seit Jahrzehnten für Stahl Gerlafingen tätig und amtet als Finanzchef des Unternehmens. Felix Gerber

«Unser Mutterhaus, die Beltrame-Gruppe aus Vicenza, hat das Eigenkapital Ende November um fast 21 Millionen Franken erhöht, um unsere strategischen Investitionsprojekte zu finanzieren», sagt Lukas Stuber, Finanzchef von Stahl Gerlafingen, am Telefon. Ziel dieser in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen sind die Erhöhung der Produktivität und die Senkung der Energieverbräuche sowie des CO 2 -Ausstosses.

Ein Muss, wenn man auch künftig in der Schweiz Stahl produzieren will. Von den rund 21 Millionen Franken sind 11 in die Aktienkapitalerhöhung geflossen. Die restlichen rund 10 Millionen wurden als sogenanntes Aufgeld (Agio) bezahlt. Das ist so üblich und dient dazu, die Aktien des bestehenden Aktionariats nicht zu verwässern.

Die Energiekosten von Stahl Gerlafingen haben sich 2021 verdoppelt

Erst vor rund zwei Wochen hat die NZZ daran gezweifelt, ob die Beltrame-Gruppe tatsächlich an den Investitionen festhalten wird. Das Stahlwerk ächzt unter den explodierenden Strompreisen. Die Stahlindustrie gehört zu den energieintensivsten Industrien überhaupt. Das Werk in Gerlafingen verbraucht 370'000 Megawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem Konsum von 90'000 vierköpfigen Haushalten.

In den beiden Vorjahren flatterten bei Stahl Gerlafingen Stromrechnungen von je rund 24 Millionen Franken rein. In diesem Jahr rechnet die Geschäftsleitung mit rund 45 Millionen. Nimmt man noch den Bedarf an Erdgas und Sauerstoff dazu, die ebenfalls für die Stahlproduktion gebraucht werden, wachsen die Energiekosten dieses Jahr auf fast 68 Millionen Franken an. Doppelt so viel wie in den Vorjahren.

Nachdem der Schrott eingeschmolzen ist, wird er zu glühenden Knüppeln (siehe Bild) gegossen und dann weiterverarbeitet. In Gerlafingen grossmehrheitlich zu Armierungseisen für den Bau. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Das Investitionsprogramm zielt darauf ab, den Energieverbrauch zu reduzieren. Man will zwischen 2021 und 2025 bis zu 100 Millionen Franken investieren, um das Werk energieeffizienter und damit nachhaltiger zu machen. Erst im Sommer 2021 wurde die Coilhandlinganlage ersetzt. Im Winter 2022, während die Menschen Weihnachten und Neujahr feiern, soll ein neuer Aufwärmofen für die Kombiwalzstrasse installiert werden.

In Frankreich bezahlt der Staat einen Drittel des neuen Ofens

Diese Investitionen seien unabhängig von den in diesem Jahr explodierenden Energiepreisen gefällt worden, sagt Stuber. Nicht nur die Energiepreise stiegen. Auch andere Betriebsmaterialien wurden teurer. «Der Schrott kostete phasenweise 40 Prozent mehr als noch Ende letztes Jahr», sagt Stuber. Unterdessen seien diese Preise wieder etwas tiefer, lägen aber immer noch rund 20 Prozent über Vorjahr. Insgesamt haben die Preissteigerungen bei den Rohmaterialien aber auch bei der Energie das Hauptprodukt des Gerlafinger Stahlwerkes, Armierungseisen für den Bau, um rund 60 Prozent verteuert.

Mit dem Aufwärmofen, der in einem Jahr installiert wird, können rund 20 Prozent Gas eingespart werden. Abhängig vom Preis kann das ordentlich einschenken. Derzeit ist der Gaspreis ungefähr dreimal so hoch wie noch Anfang Jahr.

Der Gaspreis hat sich seit Jahresbeginn verdreifacht. Der neue Aufwärmofen in Gerlafingen soll 20 Prozent Gas einsparen. Das könnte bei den Preisen zu ordentlichen Einsparungen führen. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Der alte Ofen wurde 1991 installiert. Damit erklärt sich übrigens auch die eingangs erwähnte letzte Aktienkapitalerhöhung. Schon Anfang der 90er-Jahre wurde mit einer Serie von Investitionen das Werk modernisiert. Die Technologie hat sich seither stark weiterentwickelt. Der neue Ofen ist nicht nur sparsamer, sondern soll auch so ausgerichtet sein, dass er wenigstens teilweise mit Wasserstoff anstatt mit Erdgas betrieben werden kann, so Stuber. Stahl Gerlafingen bereitet sich also darauf vor, die von der Bund unterzeichneten Pariser Klimaziele erreichen zu können.

Dabei haben Unternehmen in der Schweiz einen entscheidenden Nachteil. Stuber: «Wir haben für unsere Gruppe zwei solche Öfen bestellt. Einen für Gerlafingen und einen für unser Werk in Valenciennes im Norden Frankreichs. Dort reduzieren sich unsere Investitionskosten durch EU-Förderbeiträge um rund einen Drittel, wenn wir nachweisen können, dass wir damit die Klimaziele erreichen können.»

EU unterstützt grüne Wende

Die EU-Unterstützung beschränkt sich nicht auf Investitionsbeihilfen zur Unterstützung der Industrie bei der Umrüstung auf energieeffizientere Produktionsverfahren, sondern sie gestaltet die Netzkosten beim Strom für die Schwerindustrie mit speziellen Vereinbarungen wettbewerbsfähig. Was den Strom billiger macht.

Würde die Beltrame-Gruppe das Stahlwerk im angrenzenden Ausland betreiben und nicht in Gerlafingen, könnte sie allein beim Strom gehörig Geld sparen. Während sie 2021 in der Schweiz rund 45 Millionen Franken bezahlt, wäre die gleiche Strommenge in Frankreich rund 20 Millionen, in Italien rund 9,5 Millionen Franken billiger. Stuber sagt:

«Die aktuelle Situation stellt uns vor grosse Herausforderungen. Trotzdem setzen wir alles daran, die Zukunft von Stahl Gerlafingen nachhaltig zu sichern.»

Davon würden die Investitionen zeugen. Zugleich sagt er mit Blick auf den «Green Deal on Steel» und die damit verbundenen EU-Hilfen: «Es stellt sich schon die Frage, warum die Schweizer Behörden angesichts der Energiepreis-Explosion bisher untätig blieben.» Gerade weil man für die Kreislaufwirtschaft beim Stahlschrott systemrelevant sei.

