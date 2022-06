Ständeratswahlen Spannung in Solothurn: Können die Freisinnigen den Joker Ankli ziehen, wenn SP-Mann Zanetti abtritt? Die nächsten Wahlen rücken näher, das Personalkarussell dreht sich. In Solothurn wird damit gerechnet, dass der Ständeratssitz von Roberto Zanetti (SP) frei wird. Wer soll ihn im «Stöckli» ersetzen? Urs Moser Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ständeratssaal. Wer wird hier in der nächsten Legislatur den Kanton Solothurn vertreten? KEYSTONE

22. Oktober 2023. Das klingt noch sehr weit weg, haben wir doch erst die Sommerferien 2022 vor uns. Aber die nächsten eidgenössischen Wahlen beschäftigen die Politstrategen schon intensiv. Insbesondere die Ständeratswahlen, denn für ausgesprochene Persönlichkeitswahlen lassen sich valable Kandidaturen nicht einfach so auf die Schnelle aus dem Hut zaubern.

Zwar geben sich die Protagonisten in offiziellen Stellungnahmen noch bedeckt, aber die Ausgangslage lässt sich einigermassen abschätzen. Und man kann sagen: Den Solothurnerinnen und Solothurnern steht ein spannender Wahlherbst 2023 bevor. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein amtierender Regierungsrat.

Pirmin Bischof ist ein weiteres Mal so gut wie gesetzt

Mitte-Ständerat Pirmin Bischof. KEYSTONE

Vielleicht nicht so sehr elektrisieren wird das Thema die Anhänger der Mitte-Partei, sie haben ihr Scherflein so gut wie im Trockenen. Ihr scheinbar immerjunge Ständerat Pirmin Bischof wird bis zum Wahltermin zwar dem Pensionsalter schon nahe sein und 16 Jahre Bundesbern auf dem Buckel haben (vor der Wahl in den Ständerat 2011 eine Legislatur als Nationalrat), aber er ist kein bisschen amtsmüde.

Das Präsidium der aussenpolitischen Kommission hat Bischof noch einmal zusätzlichen Schub verliehen. Den definitiven Entscheid behält er sich zwar noch vor, aber er sehe «im Moment keinen Grund, warum ich nicht wieder antreten sollte», sagt Bischof.

Und in diesem Fall dürfte dem beliebten Stadtsolothurner, der das Kantonalbankdebakel längst hinter sich gelassen hat, als hätte es das nie gegeben, die Wiederwahl auch sicher sein. In der Mitte-Partei scheint man denn auch gar keine Gedanken darauf zu verschwenden, dass Bischof zu ersetzen sein könnte. In diesem Fall hätte man ein echtes Problem, eine Alternative zur Sicherung des Sitzes aus dem Hut zu zaubern, gibt Kantonalpräsident Patrick Friker unumwunden zu: «Wir gehen davon aus und hoffen schwer, dass Pirmin Bischof wieder antritt.»

Alle wollen mitmachen

Um den zweiten Ständeratssitz hingegen wird es mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Gerangel geben. Die Freisinnigen werden es sich auch nach zwei mehr oder weniger kläglich gescheiterten Versuchen 2015 und 2019 kaum leisten können, auf einen neuen Anlauf zur Rückeroberung des 2011 verlorenen Sitzes zu verzichten.

Und auch die SVP wird ihren Anspruch wieder geltend machen, wie Kantonalpräsident und Nationalrat Christian Imark ankündigt (wobei er offen lässt, ob er selber der Kandidat sein könnte).

Und schliesslich werden sich auch die Grünen gut überlegen, mit dem zusätzlichen Mobilisierungseffekt einer Ständeratskandidatur zumindest das 2019 auf Kosten der SP errungene Nationalratsmandat abzusichern. Diese Strategie habe ihm 2019 bestimmt zur Wahl verholfen, und er habe schon damals nicht für ein Amt kandidiert, das er sich nicht auch wirklich hätte vorstellen können, sagt Nationalrat Felix Wettstein.

Zanetti ziert sich, aber sein Abgang wird erwartet

Neu ist: Der zweite Ständeratssitz steht diesmal mit einiger Wahrscheinlichkeit tatsächlich zur Disposition. Roberto Zanetti (nach dem Tod von Ernst Leuenberger 2010 in den Ständerat gewählt) würde immerhin die 70 schon deutlich überschritten haben, wenn er noch einmal eine volle Legislatur absolvieren wollte.

SP-Ständerat Roberto Zanetti. KEYSTONE

Obwohl auch er durchaus noch (oder wieder) voll «im Saft» ist, wird daher doch allgemein damit gerechnet, dass Zanetti seine jahrzehntelange Politkarriere (Gemeindepräsident von Gerlafingen, Kantonsrat, Nationalrat, Regierungsrat) im nächsten Jahr beenden wird – auch wenn sich Zanetti selbst bedeckt gibt. Das 2035 winkende Ständeratspräsidium, auf das er scherzhaft anspielt, hat er schon einmal freiwillig ausgeschlagen. Ernsthaft ist ihm zu seinen Zukunftsplänen nicht mehr als «kein Kommentar» zu entlocken.

Und es ist gut möglich, dass dies noch bis zum 20. Oktober so bleibt. Eine Entscheidungsfrist wurde Zanetti von der Kantonalpartei nämlich nicht gesetzt. Aber an jenem 20. Oktober halten die Sozialdemokraten einen Parteitag in Gerlafingen ab. Zanettis Heimatgemeinde, wo er einst als Gemeindepräsident massgeblich daran beteiligt war, dass das Stahlwerk bestehen blieb. Es wäre eine ideale Bühne, um sich zu verabschieden – Standing Ovations garantiert.

Top oder Flop, Ankli muss sich entscheiden

Als potenzielle Kandidatin für die Nachfolge stünde in der SP für den Fall der Fälle Nationalrätin Franziska Roth im Zentrum und bereit. Die Ungewissheit über die Ausgangslage wird aber die Freisinnigen ärgern. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Landammann und Bildungsdirektor Remo Ankli ihr Wunschkandidat wäre.

FDP-Regierungsrat Remo Ankli. Bruno Kissling

Berauschend ist das Personalreservoir der FDP nicht gerade, aber gegen den bestgewählten Regierungsrat dürfte es für die SP schwierig werden, den Sitz im «Stöckli» zu verteidigen. Die Frage ist: Spielt Ankli wirklich mit? Bis Ende Jahr übe er das Amt als Landammann aus, eine Aufgabe, die ihm Freude bereite und die er mit Engagement zu erfüllen versuche, sagt der Regierungsrat auf Nachfrage. Und: «Die Frage nach einer Ständeratskandidatur stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.»

Nun gut: Das ist Politiker-Sprech, entscheidend ist der Einschub «zum jetzigen Zeitpunkt», der alles offen lässt.

Im Bildungsdepartement ist derzeit kaum Fundamentales zu bewegen. Es stehen keine grösseren Schulreformen an, und in der Debatte um die Auftragsvergabe für die sonderschulischen Angebote (Blumenhaus Buchegg) hat sich Bildungsdirektor Ankli jüngst nicht eben mit Ruhm bekleckert. Unabhängig davon, so heisst es aus zuverlässiger Quelle, soll Ankli von seiner Partei schon nach der Regierungsrats-Ersatzwahl letztes Jahr quasi ein Ultimatum gestellt worden sein: Das Departement wechseln oder sich in den Ständerat «wegbefördern» lassen. Der Departementswechsel hat nicht stattgefunden, also ...

Von Druck ausüben oder «wegbefördern» könne keine Rede sein, sagt FDP-Präsident Stefan Nünlist dazu. Remo Ankli mache in der Regierung einen super Job. Aber ja: «Er wäre selbstverständlich ein Spitzenkandidat für die Ständeratswahlen, wir sind im Gespräch.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen