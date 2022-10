Kanton Solothurn SP-Ständerat Roberto Zanetti kündigt Rückzug aus der Politik an: «Ich habe Wehmut, je näher dieser Abschied kommt» Die Politik ist sein Leben. Doch jetzt kündigt Roberto Zanetti seinen Abschied für 2023 an. Im grossen Interview spricht er über die Schwierigkeit, von der Politik loszulassen, über Leute, die ihn nicht mehr grüssen, und über seine Erfolge in Bern. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Ab Ende 2023 wird Roberto Zanetti das Wort im Ständeratssaal nicht mehr ergreifen. Er tritt kommendes Jahr nicht mehr zu den Wahlen an. Peter Klaunzer/Keystone

Roberto Zanetti, der ganze Kanton wartet auf Ihren Entscheid, ob Sie 2023 nochmals als Ständerat antreten. Wie haben Sie sich entschieden?

Roberto Zanetti: Alle ahnen es ja eigentlich: Ich werde nicht mehr antreten.

Sie haben sich lange Zeit gelassen.

Es ist nun ziemlich genau ein Jahr vor den Wahlen. Ich finde, dass dies ein guter Zeitpunkt ist. Ob ich den Entscheid nun einen Monat früher oder später ankündige, spielt doch keine Rolle. Dass ich dies auf den Tag genau an meinem 50-jährigen Jubiläum meiner SP-Mitgliedschaft mitteilte, fand ich passend und für mich auch emotional stimmig.

Weshalb treten Sie nicht mehr an?

Ich werde nächstes Jahr 69. Als Ständerat sollte man die ganze Legislatur bleiben. Ich habe mich gefragt, ob ich in fünf Jahren noch so fit bin wie heute. Ich spüre bereits jetzt, dass ich mehr Erholung benötige. In Bern geschieht sehr viel kurzfristig, man arbeitet oft in der Nacht und nach Sessionen ist man ausgepowert – das gilt übrigens auch für deutlich jüngere Ratsmitglieder. Selbst wenn ich nochmals möchte: Ich habe mich gefragt, ob die Wählerinnen und Wähler dies auch eine gute Idee fänden. In der Schweiz hat man keine Tradition, lange über das Rentenalter hinaus in der Politik zu bleiben.

Mit Ihnen könnte die SP den Sitz eher halten als ohne Sie.

Es gibt Leute, die sagen: Mit Zanetti wäre es einfacher. Als Bisheriger ist man sicher nicht im Nachteil. Andere sagen: Es braucht frischen Wind, der alte Knabe soll Platz machen. Ich wage da keine Prognosen.

Nun könnte FDP-Regierungsrat Remo Ankli der SP den Sitz wegschnappen.

Das ist möglich, aber nicht sicher. Vor Jahren hiess es: Ein freisinniger Ständeratskandidat kann mit der Nomination gleich auch die Wahlfeier organisieren. Das ist längst vorbei. Zuletzt erhielt die FDP in den Ständeratswahlen eine Klatsche. Ich gehe davon aus, dass auch die SVP, die Grünen und vielleicht die GLP antreten. Es ist also alles offen.

Sie hatten immer breite Unterstützung bis tief ins bürgerliche Lager hinein. Was war Ihr Erfolgsrezept?

Mein Gemeindepräsidium: Als ich in Gerlafingen Gemeindepräsident wurde, war die Gemeinde zerstritten. Es wurden Wetten auf mein Scheitern als Gemeindepräsident abgeschlossen. Mein wichtigstes Anliegen war, das Klima im Gemeinderat zu verbessern. Wir gingen dann jeweils nach der Sitzung zusammen in die Beiz. Das tönt banal, aber es war wichtig. Man spricht in der Beiz anders miteinander. Und dann kam die Stahlwerkgeschichte.

Sie gelten als Retter des Stahlwerks in Gerlafingen.

Ja, ich galt als dessen Retter. Aber das war ich nicht. Ich hatte sicher einen guten Draht in die Führung des Werks und zum damaligen VR-Präsidenten Robert A. Jeker. So konnte ich meinen Teil dazu beitragen, dass die Schliessung nochmals überprüft wurde. Danach hatte ich den Nimbus, dass ich mit den Leuten reden kann. Mit den Leuten reden zu können, war mir auch immer wichtig.

Roberto Zanetti ist mit dem Stahlwerk Gerlafingen eng verbunden. 2003 brachte der Gerlafinger Politiker den damaligen Bundesrat Moritz Leuenberger zu Besuch mit. Keystone

Sie sassen oft mit SVPlern beim Bier zusammen, wurden aber angefeindet. Wie viel ist Show, wie viel ist Streit?

Wenn ich Durst habe, trinke ich eigentlich mit allen Leuten Bier. Aber es gibt im Bundeshaus Wichtigtuer, die haben mich noch nie gegrüsst. Im Zimmer 9, dem Raucherzimmer, spricht man dagegen einfach miteinander. Dadurch habe ich auf der persönlichen Ebene viele Leute kennen gelernt. Das Gute am Ständerat ist, dass man in mehreren Kommissionen sitzt. In der einen ist man wie Hund und Katz, in der anderen handelt man als Verbündete. Das sorgt für menschliche Beziehungen. Und man kennt die Schwächen des anderen. Das verbindet, da gibt es menschliche Nähe. Wenn ich mit jemandem ein Bier trinken gehe, ist nichts inszeniert.

Was war das bewegendste oder prägendste Erlebnis?

Extrem spannend war die letzte Session. Es gab beim Strommantelerlass einen Frontalangriff auf die Umweltbestimmungen. Ich kann sagen, dass ich einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte, dass dieser Frontalangriff abgeschmettert wurde. Das macht Freude. Auch Covid-19 war happig. Man versuchte, unter Druck Lösungen zu finden. Und war sich in der Hektik nie ganz sicher: Ist es richtig, was wir tun? Niemand kann dies in einer solchen Situation sagen. Insgesamt hat die Schweiz diese Zeit aus meiner Sicht wirtschaftlich hervorragend gelöst.

Die letzte Session war für ihn mit der Debatte um die Stromversorgung eine der wichtigsten: Roberto Zanetti im Gespräch mit dem Schwyzer Ständerat Othmar Reichmuth. Anthony Anex/Keystone

Und was nervt Sie in Bern?

Die Debattenkultur im Ständerat hat sich verändert. Man gleicht sich immer mehr dem Nationalrat an. So werden immer mehr Vorstösse eingereicht, um sich ins Gespräch zu bringen. Auch Indiskretionen aus Kommissionen waren bisher eigentlich tabu. Nun haben sie zugenommen. Seit meiner Abwahl als Regierungsrat habe ich eine gesunde Distanz zu den Medien, den grossen Auftritt habe ich, anders als gewisse Kollegen, nicht gesucht. Das ist ein gewisser Snobismus, den man sich als Ständerat leisten kann.

Wurde die Politik polemischer, wie es oft heisst?

Man steht im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Das Tempo wurde durch die sozialen Medien schneller und das hat zu einer Verrohung geführt. War man früher wütend, musste man sich hinsetzen, nachdenken und einen Brief schreiben. Da verging Zeit. Heute kann man mit einem Mausklick sofort jemanden in die Pfanne hauen.

Der SP wird vorgeworfen, mehr und mehr auf Gendersternchen zu setzen statt auf Sozialpolitik. Was ist da aus Ihrer Sicht dran?

Dass die SP nicht auf die Sozialpolitik schaut, ist schlicht und einfach falsch. Die Verteilungsfrage ist und bleibt die grosse sozialdemokratische Frage. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung geht dies vielleicht unter, weil die Sozialpolitik unsere Kernkompetenz ist und der Einsatz dafür vielleicht als selbstverständlich gilt. Der Genderstern ist nicht mein Kernthema. Es ist vielleicht auch eine Jahrgangsfrage. Als wir jung waren, hatten wir auch das Gefühl, dass die Älteren in der Partei nicht geschnallt haben, was sich verändert. Man kann mir jetzt diesen Vorwurf wohl auch machen.

Zanetti, Stöckli, Levrat, Rechtsteiner, vielleicht auch Carobbio: In der nächsten Legislatur werden viele SP-Schwergewichte nicht mehr im Ständerat sein. Wird dies der Partei schaden?

Es wird zweifellos ein Verlust an Wissen und taktischem Geschick geben. Aber neue Leute werden eine Bereicherung sein. Und Eva Herzog, Daniel Jositsch, Carlo Sommaruga und Elisabeth Baume-Schneider bleiben ja.

2003 wurde Zanetti in den Solothurner Regierungsrat gewählt. Zur Feier zog er eine Krawatte an – gebunden unter Mithilfe des damaligen Regierungssprechers Dagobert Cahannes. Oliver Menge

Sie waren Gemeindepräsident, Regierungsrat und Ständerat, politisierten also auf allen drei Staatsebenen. Wo gefiel es Ihnen am besten?

Gemeindepräsident zu sein, ist ein Privileg. Die Gemeindeversammlung ist das Stahlbad der Demokratie. Unter dem Traktandum Verschiedenes kann alles Mögliche kommen und man muss antworten können. Ich war jeweils immer nervös vor den Gemeindeversammlungen, aber ich liebte das. Der Gemeindepräsident ist für alles verantwortlich, von der langfristigen strategischen Planung bis hin zum Robidog-Standort.

Sie mochten den Kontakt?

Das Gespräch ist nötig, um Lösungen zu finden. Mir war es wichtig, mit den Leuten auf Augenhöhe zu reden und staatliches Handeln nachvollziehbar zu machen. Ich erinnere mich an die Zeit als Volkswirtschaftsdirektor, als der Bau des Postverteilzentrums in Härkingen anstand. Es ging um mehrere hundert Arbeitsplätze. Wir mussten mit Bauern über das Land verhandeln. Ich verstand ihre Haltung. Mir war es wichtig, dass auch sie verstehen, warum ich mich als Volkswirtschaftsdirektor für die Ansiedlung der Arbeitsplätze auf bestem Landwirtschaftsland einsetzte. Wir gingen im Frieden auseinander.

Sie sind nun noch ein Jahr in Bern. Haben Sie ein Ziel, das Sie unbedingt noch erreichen wollen?

Wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen nicht sagen. So habe ich auch nie funktioniert. Denn will man eine Sache erfolgreich durchbringen, ist es Teil des Geheimnisses, Dinge nicht zu früh öffentlich zu machen.

Politik war auch Ihr Leben. Wie schwierig wird es für Roberto Zanetti, ohne Politik zu leben?

Es ist ein Entscheid, der nicht leichtfällt. Ich hatte gerade eine der besten Legislaturen, ich weiss inzwischen, wie es in Bern funktioniert, und kenne die Leute. Es ist für mich auch biografisch ein Einschnitt: Es ist der Abschied aus der institutionellen Politik. Sie ist seit 50 Jahren ein ganz wesentlicher Teil meines Lebens. Sie ist Beruf, Hobby und Leidenschaft. Ich habe also durchaus Wehmut, je näher dieser Abschied kommt. Aber ich freue mich auch. Eine leere Agenda, und Zeit zu haben, ist ein tolles Gefühl. Das hatte ich seit Jahren nie mehr.

Roberto Zanetti pflegte gute Kontakte zum politischen Gegner: Hier schaut er sich bei den Wahlen 2019 mit Konkurrent Christian Imark gemeinsam die ersten Resultate an. Tom Ulrich

Was wird dem Kanton Solothurn fehlen, wenn Zanetti nicht mehr in Bern sitzt?

Nicht so viel. Kanton und Eidgenossenschaft werden es überleben. Und ich persönlich konnte den Bedeutungsverlust ja bereits üben. Bei meiner Abwahl als Regierungsrat habe ich erlebt, wie es ist, wenn man plötzlich nicht mehr «wichtig» ist. Man hat einen engen Freundeskreis, der gilt. Und dann hat man viele Leute, für die man nur in der Funktion interessant ist. Die grüssen dann nicht mehr. Es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern. Und es gibt nichts Unbedeutenderes als ehemalige Politiker.

Haben Sie bereits Pläne?

Ich habe null Pläne. Keine Termine zu haben, wird ein Privileg sein. Mir ist nicht langweilig, wenn es langweilig ist. Und es wird sich Neues auftun. Deshalb will ich jetzt auch nicht alles verplanen. Ich habe unzählige Bücher, die ich noch lesen möchte. Und ich werde mich sicher nicht als Klugscheisser aufdrängen, der aus dem Hintergrund alles besser weiss. Abgeschlossen ist abgeschlossen.

