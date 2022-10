Ständeratswahlen Franziska Roth sagt klar: «Ja, ich will» – bei den Gegnern im bürgerlichen Lager hält man sich immer noch bedeckt Wer soll SP-Ständerat Roberto Zanetti ersetzen? Bei der SP ist Nationalrätin Franziska Roth als Kandidatin so gut wie gesetzt. Mit wem sie es im Wahlkampf zu tun bekommt, bleibt vorderhand Gegenstand von Spekulationen. Urs Moser Jetzt kommentieren 21.10.2022, 15.00 Uhr

Franziska Roth brachte sich am Parteitagsfest der SP in Position für die Zanetti-Nachfolge. Carole Lauener

Die Ausgangslage für die Ständeratswahlen im nächsten Jahr ist jetzt klar: Roberto Zanetti hat genug, Pirmin Bischof noch nicht, es gibt eine Einervakanz. Auch wenn es den sprichwörtlichen Wahlkampf im Schlafwagen nicht gibt, kann man davon ausgehen, dass Mitte-Mann Bischof seine Wiederwahl so gut wie auf sicher hat und niemand ihn angreifen wird. Um den frei werdenden Sitz von Sozialdemokrat Zanetti wird es hingegen einen harten Kampf geben.

So war das auch zu erwarten, aber wie ist man in den Parteien darauf vorbereitet? Auch nachdem Zanetti mit der Bekanntgabe seines Rückzugs aus der Politik den Wahlkampf nun quasi offiziell eröffnet hat, gibt man sich nach wie vor bedeckt. Klar ist: Für die SP steht Nationalrätin Franziska Roth bereit, zur Verteidigung des Sitzes anzutreten.

Das hat sie am Parteifest zu Ehren Zanettis am Donnerstag deutlich genug angekündigt, und sie bestätigt es auf Anfrage ausdrücklich:

«Ja, ich stehe zur Verfügung und würde mich sehr über eine Nomination freuen.»

Natürlich geht nun der basisdemokratische Prozess los, es können sich weitere Interessentinnen oder Interessenten melden. Faktisch dürfte Roth aber als Kandidatin gesetzt sein.

«Gut in Bundesbern angekommen»

Die Anmeldefrist läuft nur bis Ende Jahr, dann will die Geschäftsleitung ihren Wahlvorschlag verabschieden und voraussichtlich einen Nominationsparteitag schon im Februar einberufen (für die Nationalratswahlen nominiert die SP Ende März). In dieser Frist werden kaum neue Kandidatinnen oder Kandidaten mit realistischen Wahlchancen aus dem Boden schiessen.

Insbesondere kann so gut wie ausgeschlossen werden, dass überraschenderweise Regierungsrätin Susanne Schaffner Interesse anmeldet, vom Ambassadorenhof unter die Bundeskuppel zu wechseln.

Stünde das zur Diskussion, hätte es sich Roth kaum erlauben können, ihre eigene Kandidatur an der Zanetti-Sause bereits selber zu propagieren. Das tut sie selbstbewusst: «Ich konnte in meiner ersten Legislatur zeigen, dass ich gut in Bundesbern angekommen bin und meine politische Aufgabe ernst nehme», sagt Roth über Roth.

Aufbruch zu neuen Ufern nach Landammannjahr?

Mit Sicherheit werden die Freisinnigen der SP den Sitz in der kleinen Kammer streitig machen wollen. Sie werden ihre Nominationen für den Nationalrat am 11. Januar vornehmen – «und wenn wir bis dann bereit sind, auch jene für den Ständerat», sagt Kantonalpräsident Stefan Nünlist.

Wird nach dem Landammannjahr schnell Klarheit über allfällige Ambitionen schaffen müssen: Bildungsdirektor Remo Ankli. Bruno Kissling

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die FDP einen klaren Wunschkandidaten für den Rückeroberungsversuch des 2011 verlorenen Ständeratssitzes hat: Regierungsrat Remo Ankli. Wohl keine andere Figur in der Partei hätte mehr Potenzial, der SP den Sitz abzujagen.

Die Frage nach einer Ständeratskandidatur stelle sich «zum jetzigen Zeitpunkt» nicht, bis Ende Jahr übe er das Amt als Landammann aus, eine Aufgabe, die ihm Freude bereite und die er mit Engagement zu erfüllen versuche, erklärte Ankli im Sommer gegenüber dieser Zeitung.

Man beachte den Einschub «zum jetzigen Zeitpunkt»: Deutet der Hinweis auf den Termin nach Neujahr darauf hin, dass Ankli dann tatsächlich bereit ist, ins Rennen zu steigen? FDP-Präsident Nünlist lässt sich nicht in die Karten blicken, ob bloss der Wunsch Vater seiner Gedankengänge ist: Mit Roberto Zanetti verlasse ja auch ein ehemaliger Regierungsrat den Ständerat, und es wäre wichtig, dass sein Nachfolger die Stimme aller Solothurnerinnen und Solothurner und des Standes in die Debatten unter der Bundeskuppel einbringt.

Christian Imark lobt erst einmal Roberto Zanetti

Beim Duell zwischen SP und FDP wird es in einem Jahr nicht bleiben. Abgesehen davon, dass eine erneute Ständeratskandidatur des Grünen Felix Wettstein – wenn auch primär zur Absicherung seines Nationalratsmandats – sicher nicht unwahrscheinlich ist, wird auch die SVP erneut versuchen, ins «Stöckli» einzuziehen. «Davon gehe ich aus», sagt Nationalrat und Kantonalpräsident Christian Imark, womit sein Mitteilungsbedürfnis aber bereits erschöpft ist.

Inhaltlich wie Tag und Nacht, auf der persönlichen Ebene konnten sie gut miteinander. Will Christian Imark (rechts) jetzt Roberto Zanettis Platz im Ständerat einnehmen? Tom Ulrich

Ob er selber der Kandidat sein soll, lässt er nach wie vor offen. Man werde in Bälde Konkretes hören. Sicher ist Imark, so er denn will, der Kronfavorit. Allerdings keiner ohne Handicap: So wie er sich in letzter Zeit als Scharfmacher gegen die Institutionen auf Bundes- wie Kantonsebene aufgeführt hat, gibt das nicht die allerbeste Empfehlung für Majorzwahlen ab, wo etwas eingemittetere Kandidaten in der Regel bessere Karten haben.

Im Hinblick auf die Ständeratswahlen zeigt er sich denn auch plötzlich konziliant: Auch wenn man meist anderer Auffassung war, sei es jetzt erst einmal an der Zeit, Roberto Zanetti für die geleistete Arbeit zu danken, die Respekt verdiene.

