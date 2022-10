Ständeratswahlen: Roberto Zanetti tritt 2023 nicht mehr an

Ein Solothurner Sitz wird frei: Roberto Zanetti tritt 2023 nicht mehr zu den Wahlen an

Die Katze ist aus dem Sack: SP-Ständerat Roberto Zanetti wird nächstes Jahr nicht mehr zu den Wahlen antreten. Das gab er am Donnerstag am Parteitag der Kantonalpartei in Gerlafingen bekannt, der ganz Zanettis langer Polit-Karriere gewidmet war.