Der Solothurner Regierungsrat Remo Ankli will Ständerat werden

Ständeratswahlen Die Solothurner FDP bekommt ihren Wunschkandidaten: Regierungsrat Remo Ankli will antreten Ja er will: Der Solothurner Bildungsdirektor und aktuelle Landammann Remo Ankli hat am Mittwochabend bekannt gegeben, dass er für eine Ständeratskandidatur zur Verfügung steht. Im Interview legt er dar, warum er nach Bern wechseln und was er dort für den Kanton Solothurn erreichen möchte. Urs Moser 17.11.2022, 05.00 Uhr

Will sich in Bern für den Kanton Solothurn einsetzen: Regierungsrat und aktueller Landammann Remo Ankli. Patrick Lüthy

Sie haben Ihre Kandidatur am Mittwochabend vor dem Supporter-Club der FDP bekanntgegeben. Warum dieser doch recht informelle Rahmen?

Remo Ankli: Man stellt fest, dass Wahlvorbereitungen tendenziell immer früher starten, also sollte die Entscheidung noch im alten Jahr fallen. Und dann ist man in einem Wahlkampf ja auf Unterstützung angewiesen, also ist das sicher nicht der falsche Rahmen. Und schliesslich war auch FDP-Schweiz-Präsident Thierry Burkart zu Gast, der die Information aus Solothurn gleich aus erster Hand mitnehmen konnte.

Man hatte eher erwartet, dass Sie sich nicht vor Ende des Landammann-Jahres zu Ihren Plänen äussern. Warum jetzt doch?

Als ich Mitte Jahr sagte, die Frage einer Ständeratskandidatur stelle sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht und ich wolle meine Aufgabe als Landammann mit Freude und Engagement erfüllen, war das auch so gemeint. Nun neigt sich die Aufgabe aber doch dem Ende zu und die Partei hat genügend Vorlauf für das Nominationsverfahren, das bereits auf Mitte Januar festgelegt worden ist.

Sie sind klar der Wunschkandidat der Partei. Wurden sie zur Kandidatur gedrängt?

Selbstverständlich gibt es immer Gespräche mit den Parteigremien, aber von Drängen kann man keineswegs sprechen. Ich trete mit Freude an. Nach neun Jahren im Regierungsrat hätte ich sicher etwas einzubringen im Ständerat. Der Zeitpunkt einer Kandidatur für den Wechsel auf eine neue Ebene kommt nicht zu früh, aber auch nicht zu spät.

Wären Sie auch ohne Vakanz für eine Kandidatur zur Verfügung gestanden?

Das ist nun tatsächlich keine einfache Frage. Aber nein, vermutlich nicht.

Nun wollen Sie die Gelegenheit für einen Wechsel auf die nationale Bühne wahrnehmen. Heisst das, das Regierungsamt ist Ihnen etwas verleidet?

Keineswegs, ich bin nach wie vor sehr gerne Bildungs- und Kulturdirektor und wollte das Departement ja auch nicht wechseln, als die Gelegenheit da gewesen wäre. Insbesondere jetzt nach der Pandemie, wo wir ja gerade auch in Bildung, Kultur und Sport zwei Jahre sehr ausserordentliche Verhältnisse hatten, ist das eine schöne Aufgabe, die das ganze Team im Departement am neuen Standort mit neuem Elan angeht.

Was würden Sie an Solothurn und am Amt vermissen?

Solothurn würde ich hoffentlich gar nicht vermissen, denn es ist als Standesvertreter wichtig, den Kontakt zum Kanton zu pflegen, um die Kantonsinteressen in Bern vertreten zu können. Am Amt? Schwer zu sagen, wenn man noch im Amt ist. Aber die Arbeit in einer Kollegialbehörde, zuerst 12 Jahre als Gemeindepräsident und nun seit neun Jahren im Regierungsrat, ist schon etwas Spezielles und Bereicherndes: Gemeinsam nach Lösungen ringen, vielleicht auch einmal streiten und dann nach aussen einig auftreten, das ist ganz etwas anderes als die Rolle eines Parlamentariers. Der kann seine Meinung völlig frei vertreten, hat aber natürlich auch keine direkten Entscheidbefugnisse.

Remo Ankli steht der Kantonsregierung in diesem Jahr als Landammann vor. Bruno Kissling

Was ist Ihre Motivation, in die Rolle des Parlamentariers zu schlüpfen und unter die Bundeshauskuppel zu wechseln?

Nun, ich bin ein politischer Mensch, die politische Arbeit ist für mich eine Leidenschaft. Sich wieder auf einer neuen Ebene einzuarbeiten, reizt mich. Ich bin ja auch in einem Alter, wo man hoffentlich noch lernfähig und lernbegierig ist.

Haben Sie sich schon überlegt, welchen Themen Sie sich in Bern schwergewichtig annehmen, was Sie erreichen möchten?

Als Ständerat ist man Standesvertreter, also sicher vor allem den Themen, die den Kanton auch speziell betreffen. Um beim Bildungswesen zu bleiben, ist da vor allem die Berufsbildung zu erwähnen, wo die Musik zu einem schönen Teil in Bern spielt. Der Bund ist an der Vorbereitung der neuen Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation, das betrifft den Kanton sehr unmittelbar. Aber zum Beispiel auch die Klärung des Verhältnisses zur EU ist für einen so exportorientierten Kanton wie Solothurn sehr wichtig. Oder denken wir an die Infrastrukturanlagen. Auch da haben wir als zentral gelegener Standort mit vielen Logistikbetrieben ein vitales Interesse, nicht zu kurz zu kommen.

Es ist nicht selten, dass Regierungsräte ins Bundesparlament und insbesondere in den Ständerat wechseln. Und dort werden den Kantonen dann neue Aufgaben und Ausgaben aufgebürdet. Würden Sie sich dagegen wehren?

Es gibt immer auch den anderen Blickwinkel, das habe ich als Regierungsrat und ehemaliger Gemeindepräsident erfahren. Von daher wäre es gewagt, ein Pauschalversprechen abzugeben. Aber ja: Mich dafür einzusetzen, dass «Bern» nicht zu viel Raum einnimmt und die Freiheit der Kantone einschränkt, das ist ein Anspruch, den ich an mich selber stelle.

Gemeindepräsident mit noch nicht einmal 30, Kantonsrat, Regierungsrat und jetzt vielleicht Ständerat. Was bringt einen promovierten Theologen auf die politische Ochsentour?

Ich bin ja auch Historiker. Und als Historiker hat man ein Bewusstsein dafür, welche Bedeutung politische Entscheide für das Leben aller Menschen haben. An diesen Entscheiden mitzuwirken hat mich immer interessiert und mir Freude gemacht.

Das Kloster Beinwil befindet sich unweit des Wohnhauses von Remo Ankli. Juri Junkov

Ihre Kandidatur zielt auf den frei werdenden Sitz der SP. Warum wäre eine rein bürgerliche Standesvertretung besser für den Kanton?

Ständeratswahlen sind Personenwahlen, parteipolitische Ansprüche stehen da klar im Hintergrund. Es hat keine Partei ein Abonnement auf einen Sitz, die Bevölkerung wählt die Personen, durch die sie sich am besten vertreten fühlt. Wichtig ist, dass im Ständerat kantonale Interessen vertreten werden, das ist auch über Parteigrenzen hinweg gemeinsam möglich.

Ihre wichtigsten Gegner im Wahlkampf dürften SP-Nationalrätin Franziska Roth und SVP-Nationalrat Christian Imark sein. Was haben Sie ihnen voraus?

Es ist nicht an mir, andere Kandidaturen zu qualifizieren. Was ich sicher für mich in Anspruch nehmen kann: Mit den vielen Jahren Exekutiverfahrung zuerst auf Gemeindeebene und als Regierungsrat kenne ich den Kanton Solothurn in all seinen Facetten sehr gut. Und das ist sicher eine gute Voraussetzung und ein Vorteil, um den Kanton in Bundesbern zu vertreten.

Sie steigen als Favorit ins Rennen, aber eine Majorzwahl birgt doch auch immer das Risiko des Scheiterns. Wie geht es für Sie weiter, wenn Sie verlieren sollten?

Eine Wahl ist eine Wahl, die kann so oder so ausgehen. Wenn ich nicht als Ständerat gewählt werden sollte, bleibe ich als Regierungsrat bis 2025 gewählt und würde das Amt bis dahin sicher auch weiterführen.

Und könnten Sie sich auch vorstellen, sich 2025 für eine weitere Amtsperiode, es wäre dann die vierte, zur Wiederwahl zu stellen?

Diese Frage kommt nun wirklich zu früh. Ich würde mir sicher meine Gedanken machen (müssen) und vor allem auch rechtzeitig über meine Pläne informieren. Ich bin der Meinung, die Parteien müssen von ihren Vertretern in Ämtern wissen, was diese vorhaben, damit sie sich vorbereiten können.

Und wenn Sie in den Ständerat gewählt werden, wie wird dann die Nachfolge aufgegleist? Nach den nationalen Wahlen im Oktober 2023 könnte wohl kaum eine Regierungsratsersatzwahl schon für den Dezember einberufen werden.

Das ist eine Frage, die wir auch im Regierungsrat – ich habe die Kolleginnen und den Kollegen über meine Kandidatur ins Bild gesetzt – besprochen haben. Die Nachfolge könnte kaum vor März 2024 geregelt werden. Ich würde bis dann im Amt bleiben, ein Doppelmandat ist sicher nicht für längere Zeit möglich, aber grundsätzlich zulässig. Sonst müsste ein anderes Regierungsmitglied, in meinem Fall Innendirektorin Susanne Schaffner, ein zweites Departement übernehmen. Das wäre keine sinnvolle Lösung, aber selbstverständlich wäre die Ersatzfrage so schnell wie möglich zu regeln.

