Ständeratswahlen im Kanton Solothurn: Bischof tritt wieder an

Ständeratswahlen 2023 Die Ausgangslage in Solothurn: Pirmin Bischof tritt noch einmal an, Roberto Zanetti hält sich weiter bedeckt Wer wird den Kanton Solothurn in der nächsten Legislaturperiode im Ständerat vertreten? Fest steht schon einmal: Pirmin Bischof will es noch einmal wissen. Urs Moser Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pirmin Bischof im Ständeratssaal, wo er auch für vier weitere Jahre Platz nehmen möchte. Keystone

Die Katze ist aus dem Sack: Ständerat Pirmin Bischof (Die Mitte) wird nächstes Jahr zur Wiederwahl antreten. Das gaben er und die Kantonalpartei am späten Donnerstagabend bekannt.

Eine grosse Überraschung ist das nicht. Bischof hatte schon früher durchblicken lassen, dass er sich keineswegs amtsmüde fühlt und es ihn reizt, eine vierte Amtsperiode in Angriff zu nehmen. «Und wenn ich kandidiere, dann für eine volle Amtsperiode», macht Bischof klar.

Spekulationen, dass er es sich doch noch anders überlegen könnte, kamen auf, als kürzlich seine späte dritte Vaterschaft bekannt wurde. Würde er sich nun mit doch schon 63 Jahren stärker auf die familiären Verpflichtungen konzentrieren wollen?

Die Geburt der dritten Tochter spielte keine Rolle

Diese Frage habe sich eher bei der Geburt der ersten Tochter gestellt, sagt Bischof, «ob zwei oder drei Kinder macht keinen Unterschied, die familiäre Situation spielte für den Entscheid keine Rolle». Was sich für ihn als Familienvater geändert habe, sei, dass er Abendveranstaltungen möglichst auf ein Minimum beschränke.

Pirmin Bischof gehört zweifellos zu den politischen Schwergewichten unter der Bundeskuppel. Er präsidiert zum Beispiel die aussenpolitische Kommission des Ständerats, wo sich aktuell mit dem Krieg in der Ukraine zentrale Fragen zur Definition der Neutralität stellen. Auch das Verhältnis der Schweiz zur EU bleibt nach dem Scheitern des Rahmenabkommens ein Schlüsselthema.

Und in der Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission geht es darum, wie einer drohenden Energiekrise zu begegnen und insbesondere eine Versorgungslücke im Winter abzuwenden ist.

Er habe das Glück, in vier Schlüsselkommissionen zu sitzen, sagt Bischof (neben den genannten: Wirtschaft und Abgaben sowie Sozial- und Gesundheitskommission). So könne man als Ständerat schon etwas bewegen. Und dabei spiele im «Stöckli» eben die Anciennität eine grosse Rolle, gibt er mit Blick auf seine nun doch schon stolze Amtsdauer (vor der Wahl in den Ständerat 2011 sass er bereits vier Jahre im Nationalrat) zu bedenken.

Den Sesselklebervorwurf braucht Bischof kaum zu fürchten. Er hat sich auch mit 63 Jahren den Charme des einstigen CVP-Jungstars bewahrt (an dem selbst das Kantonalbank-Debakel abperlte wie an Teflon) und ist eine der wohl beliebtesten Polit-Figuren im Kanton. Seine Wiederwahl ist kaum gefährdet.

Roberto Zanetti hält sich bedeckt

Ähnliches gilt auch für SP-Ständerat Roberto Zanetti. Wie spannend die Ständeratswahlen im Kanton Solothurn werden, hängt im Wesentlichen von seinen Plänen ab. Zanetti sitzt noch ein kleines bisschen länger im Ständerat als Bischof (er trat 2010 die Nachfolge des im Amt verstorbenen Ernst Leuenberger an) und wird im Dezember 68. Allgemein wird anders als bei Bischof eher erwartet, dass er seine politische Karriere nächstes Jahr beenden wird, aber er gibt sich noch bedeckt.

Roberto Zanetti liess bisher offen, ob er nochmals antritt oder nicht. Keystone

Wird der Sitz frei, dürfte ein Rennen darauf mit offenem Ausgang gestartet werden. Als wahrscheinlich aussichtsreichste Kandidatin, um den Sitz zu halten, gilt in der SP Nationalrätin Franziska Roth, die Ambitionen auch schon mehr oder weniger offen bekundet hat. Aber sie hätte die Wahl keineswegs auf sicher, es ist mit Kandidaturen sowohl der Freisinnigen als auch der SVP und der Grünen zu rechnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen