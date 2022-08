Solothurner Wirtschaft und Kultur treten geeint auf.

Stadttheater Solothurn Tobs-Intendant Dieter Kägi: «Es gibt Stimmen, die behaupten, es brauche keine Kultur» Kultur und Wirtschaft sind aufeinander angewiesen. Das betonen das Theater Orchester Biel Solothurn, der kantonale Gewerbeverband und die Solothurner Handelskammer. Am gemeinsamen Sommeranlass wurde eine Vorschau auf ein kraftvoll buntes Programm im Stadttheater Solothurn präsentiert. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.00 Uhr

Bilder der Kunstschaffenden und Intendant Dieter Kägi. José R. Martinez

Dass die Kultur die Wirtschaft braucht, die Wirtschaft aber ebenso sehr auf die Kultur angewiesen ist, darüber waren sich die Solothurner Stadtpräsidentin Stefanie Ingold sowie Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, am Sommeranlass im Stadttheater Solothurn einig. Eine Sichtweise, von der man eigentlich denken könnte, sie wäre selbstverständlich.

Dass dem nicht so ist, darüber berichtete Dieter Kägi, der Intendant des Theater Orchester Biel Solothurn (Tobs). Während er durch die an diesem Morgen präsentierten Kostproben aus der anstehenden Theatersaison führte, wies er mit deutlichen Worten darauf hin, dass die Kultur keinen einfachen Stand in der Gesellschaft hat:

Tobs-Intendant Dieter Kägi. José R. Martinez

«Es wird immer schwieriger, sich zu positionieren und es gibt Stimmen, die behaupten, es brauche keine Kultur.»

Kultur schafft Arbeitsplätze

Dass diese Stimmen irren, untermauerte Probst mit den Worten, dass der Standortfaktor Kultur für die Wirtschaft immer wichtiger werde. «Andere Länder arbeiten an harten Faktoren wie Steuerabgaben oder Verkehrsanbindungen. Wir arbeiten an den weichen Faktoren wie Schulen, Kultur und Umwelt.» Der Mensch hält sich eben gerne da auf, wo es ihm wohl ist und wo ihm ein breites Bildungs- und Freizeitangebot offensteht. Aus diesem Grund sind solche Standorte auch für Unternehmen attraktiv.

Kulturangebote sorgen aber nicht nur für bereichernde Momente in der Freizeit, ebenso generieren sie Arbeitsplätze. Allein das Tobs beschäftigt 127 Festangestellte, zahlreiche Teilzeitangestellte sowie Stundenlöhnerinnen und -löhner. «Bei uns gehen rund 250 Lohnzahlungen pro Monat raus», so Kaegi stolz. Rund ein Drittel der Beschäftigten arbeite im handwerklichen Bereich.

«Wir sind auch Schreiner, Schneider und Maler. Alles, was auf der Bühne steht, wird in unseren Werkstätten hergestellt.»

Darüber hinaus leistet das Tobs mit dem Format «Kultur inklusiv» einen wertvollen Beitrag dazu, möglichst allen Menschen das Theater zugänglich zu machen. Immer wieder werden Programme angeboten, die beispielsweise auch für sehbehinderte Menschen geeignet sind. Ebenfalls will das Tobs in Zukunft die Zusammenarbeit mit dem Attisholz-Areal intensivieren, um auf diesem Weg ein jüngeres Publikum für das Theater zu begeistern.

Beeindruckende Impressionen

Höhepunkt des Anlasses waren zweifellos die künstlerischen Kurzdarbietungen, welche den Anwesenden präsentiert wurden. Die Gestaltung des Theaterprogramms muss immer auch – jedenfalls in groben Zügen – mit der Politik abgesprochen werden, da das Stadttheater durch öffentliche Gelder finanziert wird. Das Ergebnis kann sich sehenlassen.

Der Tenor Remy Burnens trug eine Arie aus «Tancredi» vor. José R. Martinez

Den Anfang machte der Berner Tenor Remy Burnens, welcher eine Arie aus der Oper «Tancredi» von Gioachino Rossini vortrug, die sich um ein Todesurteil drehte. Der junge Mann, der unter anderem in Paris Gesang studierte und bereits diverse Preise gewann, überzeugte das Publikum in der kurzen ihm zur Verfügung stehenden Zeit auf ganzer Linie und erntete begeisterten Applaus.

Nicht minder beeindruckend war die 1992 geborene Theaterpädagogin Janna Mohr. Sie zeigte einen Auszug aus einem sogenannt «mobilen Stück», welches auch auf der Strasse oder in einem Klassenzimmer gespielt werden kann. Hauptdarstellerin des Spektakels war jedoch nicht die Künstlerin selbst, sondern eine beinahe lebensgrosse Puppe, welcher Mohr auf der Bühne erst Leben ein- und kurz darauf beinahe wieder aushauchte.

Die Theaterpädagogin Janna Mohr mit ihrer lebensgrossen Puppe. José R. Martinez

Die Puppe, eine sehr alte, etwas boshaft anmutende Frau, begegnete nämlich dem Tod, fand das in diesem Moment jedoch äusserst ungünstig – und sprang dem Sensenmann noch einmal von der Schippe. Als Inspiration für das Stück diente der Künstlerin eine Tessiner Sage, welcher sie auf diesem Weg unbedingt nachgehen wollte.

Auch der bekannte Schauspieler und Sänger Matthias Schoch machte den Tod zum Thema, ging das Ganze jedoch komplett anders an. Mit dem Lied «Als der Zirkus in Flammen stand», welches von schwarzem Humor nur so triefte, besang der 36-jährige Tod und Verderben und brachte das Publikum diverse Male zum Schaudern und Lachen zugleich. Nach den Darbietungen, welche von einem barocken Musiker-Quartett abgerundet wurden, trafen sich die Anwesenden noch zu einem gemütlichen Apéro und liessen den Anlass schliesslich ausklingen.

