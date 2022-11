Franz Hohlers Geschichten im Stadttheater Solothurn aufgeführt

Stadttheater Solothurn «Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein»: Gelungene Erstaufführung von Franz Hohlers Geschichten in Solothurn Das Theater Orchester Biel Solothurn inszeniert Franz Hohlers Geschichten als «live Hörspiel» im Stadttheater Solothurn. Auch das «Totemügerli» fehlt nicht. Die Erstaufführung ist durch und durch gelungen. Angelica Schorre Jetzt kommentieren 27.11.2022, 16.00 Uhr

Die Geschichten wurden als Hörspiel inszeniert. Joel Schweizer

«Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein.» So der Titel des «Hörspiels live» am Stadttheater Solothurn nach Geschichten von Franz Hohler. Diese Geschichtenflut – mit Reimen, Mini-Erzählungen, Gedankenfetzen – war auch für die Besucherinnen und Besucher der Premiere ein Fest.

Ein Fest, das mit Sprachkapriolen und unerwarteten Erzählwendungen amüsierte und entzückte, bei dem aber ebenso mit Donnergrollen und dunklen Sätzen die Zuschauer aus ihrer Komfortzone immer wieder herausgeschleudert wurden. Sintflut ist eben Sintflut. «Und der Weltuntergang hat schon begonnen», heisst es am Ende des Stücks.

Die Bühne ist das Tonstudio, in dem die Sprecher (durchwegs hervorragend: Margit Maria Bauer, Gabriel Noah Maurer, Matthias Schoch) nicht nur erzählen, singen, bellen und quieken, sondern es mit den unterschiedlichsten Gegenständen und Materialien auch plätschern und tosen, donnern und quietschen lassen. «Hören» tut das Publikum über Kopfhörer.

Raffiniert ist die Zuschaltung der Videokamera, die die Schauspieler backstage zeigt – aber auch dort wird der Spalt, hinter dem die Katastrophe lauert, immer grösser. Es wird vom Prinzen erzählt, der zum Billettautomaten wird, von der Prinzessin, die lieber im Flug mit dem Drachen Liebe macht, als sich vom Prinzen retten zu lassen.

Die drei Sprecher träumen gleichzeitig vom Angstvogel, vom auszuschöpfenden Weiher und vom Hamster Hugo mit seinem Tomatensugo. Aber wo bleibt das «bärndütsche Gschichtli» vom Totenmügerli? Da tönt’s unheimlich: «Heee, dir zweee!»

Von der Schöpfung zum Findling

Doch es geht weiter mit Gebeten an einen Gott, den man im Himmel nicht finden kann und eher «beim Schmerz» vermutet wird. Wunderbar eindrücklich erzählt Margit Maria Bauer den grossen Bogen von der Schöpfungsgeschichte («Die Erde zog sich einen steinernen Mantel an.») bis zum Findlingsstein in der Nähe von Zürich, der in den See geworfen wird.

Und dann: «Heee, dir zweee!» Doch jetzt wird erst eine Runde kalauert («Wo liegt das Paradies? Ich glaube im Tessin.»). Immer häufiger werden nun die Sprecher durch Donnerschläge aus der Bahn geworfen, wird der Redefluss unterbrochen, der Spalt grösser, und der Tod leuchtet einem mit der Taschenlampe ins Gesicht.

«Totemügerli» synchron erzählt

Dann endlich: «Heee, dir zweee!» Und das «bsungers uganteligs Gschichtli» vom Totemügerli (1967) beginnt. Für die Erzählung hat Franz Hohler berndeutsche Wörter erfunden, die lautmalerisch poltern und zischeln. So kann man den Inhalt der Geschichte nur erahnen: «Was ziberlet dert näbem Tobelöhli z grachtige n uuf u aab? – Schöppelimunggi het gschläfzet wie ne Gitzeler u hets du o gseh. Es Totemügerli!»

Matthias Schoch und Gabriel Noah Maurer erzählen die Geschichte synchron mit Kunstpausen vor dem Wort «Totemügerli»: präzise und ausdrucksstark – der Szenenapplaus an der Premiere war absolut berechtigt.

Das Stück «Für alle Fische muss die Sintflut ein Fest gewesen sein» wurde von der grossartigen Deborah Epstein inszeniert: Hohlers Geschichten – ein gelungener Querschnitt durch sein Werk – funkeln in strahlend hellen und satten dunklen Farben, werden dennoch beim Wort genommen. Der Meister selber schien mit dem Resultat zufrieden zu sein: Beim Schlussapplaus verbeugte sich Franz Hohler vor dem Team. (Bühne, Video: Florian Barth; Lichtgestaltung: Samuel Schmid; Dramaturgie: Svea Haugwitz.)

