Wie ein Turmfalke bei der St. Ursenkathedrale gerettet wurde

Service Public Die SBB schliessen dieses Jahr so viele bediente Schalter wie lange nicht mehr – diese Bahnhöfe sind betroffen

In 13 Bahnhöfen werden dieses Jahr zum letzten Mal Tickets durch SBB-Personal verkauft. Die Bahn erhöht damit das Abbau-Tempo – und ist noch nicht am Ziel. Was Pendler und den Konsumentenschutz ärgert, löst beim Bund nur Schulterzucken aus.