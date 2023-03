Kaderlöhne für Staatspersonal beschäftigen Solothurner Kantonsrat

Staatspersonal Anfänglich verheimlichte Lohnrunde für ausgewählte Topkader der Solothurner Verwaltung: Das gibt im Kantonsrat noch zu reden Wohin die Überprüfung der Einreihung von Toppositionen in der Kantonsverwaltung führt, dürfte klar sein: Ein Vergleich mit anderen Kantonen ergab deutlich tiefere Löhne in Solothurn. Dass die Regierung ihren Beschluss am Kantonsrat «vorbeischmuggelte», bringt die SVP auf die Palme. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.03.2023, 18.00 Uhr

Möchte ihre Topleute besser bezahlen (v. l.): die Solothurner Regierung mit Peter Hodel, Remo Ankli, Susanne Schaffner, Brigit Wyss, Sandra Kolly und Staatsschreiber Andreas Eng. Bild: zvg

Es sollte nicht gross auffallen. Unter dem Traktandentitel «Personalangelegenheit, nicht öffentlich» beschloss der Regierungsrat vergangenen November das weitere Vorgehen in Sachen Überprüfung des Gesamtarbeitsvertrags für das Staatspersonal und Unterstellung der Topposten in der Verwaltung unter ein separates Kaderreglement ausserhalb des Gesamtarbeitsvertrags.

Der Kantonsrat wird dereinst noch über eine Kompetenzdelegation an die Regierung zum Erlass eines solchen Reglements zu befinden haben. Nun hat die Regierung aber beschlossen, schon einmal die Lohnklassen eines ausgesuchten Kreises von 36 Topleuten zu überprüfen. Ein extern in Auftrag gegebener Vergleich hat ergeben, dass sie bis 10 Prozent weniger verdienen als in anderen Kantonen. Anpassungen werden rückwirkend auf den 1. Januar 2023 vorgenommen.

Ganz so reibungslos und unbemerkt, wie man sich das vorgestellt hat, wird die Regierung die Lohnrunde aber nicht durchziehen können. Die Sache wurde publik, weil SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann mit Berufung auf das gesetzlich verankerte Öffentlichkeitsprinzip die Herausgabe des Beschlusses erwirkt hat. Nun verlangt die SVP-Fraktion in einem Vorstoss von der Regierung Rechenschaft über ihre Personalpolitik und ihr Verhältnis zum Öffentlichkeitsprinzip.

Verlangt Auskunft von der Regierung: SVP-Fraktionschef Beat Künzli. Bild: Bruno Kissling

Eine Debatte im Parlament dazu setzt es vielleicht gleich in der nächste Woche beginnenden Märzsession ab. «Vermutlich» werde man die dringliche Behandlung der entsprechenden Interpellation beantragen, so Fraktionschef Beat Künzli.

Transparenz erst auf Druck geschaffen

Kantonsrat Wyssmann hatte nach Herausgabe des Regierungsbeschlusses in dieser Zeitung über eine am Parlament vorbeigeschmuggelte Günstlingswirtschaft im Rathaus gewettert. Staatsschreiber Andreas Eng versucht derweil, den Ball weiterhin flach zu halten. Er kann sich übrigens nicht auf eine satte Lohnerhöhung freuen, als vom Kantonsrat gewählter Beamte ist er von der beschlossenen Lohnklassen-Überprüfung ausgenommen.

Der besagte Regierungsbeschluss sei weder besonders heikel noch besonders geheim, sagt Eng. Als nicht öffentlich sei er deklariert worden, weil ein Anhang dazu das extern in Auftrag gegebene Gutachten mit tatsächlich sehr in die Tiefe gehenden Daten zu einzelnen Positionen beziehungsweise Angestellten enthalte. Diese nicht weiterzugeben, habe auch die Firma zur Bedingung gemacht, die die Vergleiche anstellte. Den Beschluss an sich habe man auf Verlangen dann ja aber herausgegeben.

Vertraulich sei nur ein Anhang gewesen, sagt Staatsschreiber Andreas Eng. Bild: Bruno Kissling

Allerdings nicht so anstandslos, wie das nun klingt. Verlangt hatte Kantonsrat Wyssmann die Herausgabe schon Mitte Dezember und danach erst einmal lange nichts gehört. Am 7. Februar beantragte er dann bei der Beauftragten für Information und Datenschutz die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens.

Diese setzte dem Finanzdepartement eine Frist bis zum 22. Februar zur Stellungnahme beziehungsweise zur Mitteilung, bis wann das Zugangsgesuch beantwortet wird. Am 21. Februar hat die Staatskanzlei dann den Regierungsbeschluss an Kantonsrat Wyssmann übermittelt.

Hätte Parlament einbezogen werden müssen?

Wie viele seiner Beschlüsse er denn in den letzten Jahren noch für geheim erklärte, obwohl sie eigentlich gar nicht geheim waren, will die SVP jetzt vom Regierungsrat wissen. Und wie der kleine Kreis von 36 Kaderleuten ausgewählt wurde und ob ihnen substanzielle Zusicherungen für Lohnerhöhungen gemacht wurden.

Ein Fragezeichen setzt die SVP insbesondere hinter rückwirkende Zusicherungen von Lohnerhöhungen. Sie wirft auch die Frage auf, ob absehbare Mehrausgaben gegenüber dem Kantonsrat nicht mit dem Budget hätten ausgewiesen werden müssen.

Um eine Einschätzung dazu hatte diese Zeitung nach Bekanntwerden des Beschlusses vom November auch bei der kantonalen Finanzkontrolle gebeten. «Ohne Prüfung eines Sachverhaltes geben wir grundsätzlich keine Einschätzungen ab», so die Antwort von Chefin Gabrielle Rudolf von Rohr.