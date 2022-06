Staatshaftung Immer mehr Leute fordern Schadenersatz vom Kanton Solothurn – wie viel Geld fliesst? Die Zahl der Staatshaftungsfälle steigt. Auffallend: In 45 Prozent der Fälle zahlt der Kanton tatsächlich Geld. Das hat auch mit klagefreudigen Bürgern zu tun. Aber mehr noch mit Kesb-Beiständen, die Fehler machen. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch das gibt's: Manche Leute verlangten Schadenersatz, weil sie von den Behörden in Coronaquarantäne geschickt wurden. Valentin Hehli

Tagelang ans eigene Zuhause gebunden? Nicht mit uns! So oder so ähnlich könnten sich die beiden das gedacht haben. Weil sie in Coronaquarantäne mussten, verlangten sie Schadenersatz vom Kanton Solothurn. Im Jahr 2021 gab es zwei Fälle, in denen Personen nach einer Quarantäneanordnung vom Staat entschädigt werden wollten. Ein dritter pandemiebedingter Staatshaftungsfall im Solothurnischen betraf einen Impftermin. Details werden jeweils keine genannt. Aber die Behörden betonen:

«Der Kanton Solothurn hat in keinem der drei Fälle eine Zahlung geleistet.»

Es braucht einiges, um die Kantonsbehörden zur Rechenschaft ziehen zu können. Die juristischen Hürden für eine Staatshaftung sind hoch: Der Staat haftet dann, wenn er respektive einer seiner Angestellten jemandem widerrechtlich einen Schaden zugefügt hat. Die Betonung liegt dabei auf «widerrechtlich». Dafür müssen etwa wesentliche Amtspflichten verletzt worden sein.

Dennoch versuchen immer mehr Solothurnerinnen und Solothurner, Schadenersatz oder Genugtuung vom Kanton zu verlangen. Die Coronakrise war zuletzt ein Grund für diese Entwicklung, aber nur ein kleiner: Die Zahl der Staatshaftungsfälle ist in Solothurn zwischen 2014 und 2021 jedes Jahr gestiegen. Die Behörden sind gefordert.

Eine Auswertung dieser Zeitung zeigt: Verzeichnete die kantonale Verwaltung im Jahr 2014 noch sechs neue Staatshaftungsfälle, waren es im vergangenen Jahr deren 38 – ein Spitzenwert. Zwar kam es auch in den vorangegangenen Jahren dieser Phase immer wieder zu Schwankungen. Doch die Tendenz zeigt insgesamt deutlich nach oben.

Über 14’500 Franken pro Schadensfall

Auf Anfrage legt die Kantonsverwaltung erstmals detailliert offen, welche Folgen die Staatshaftungsfälle haben. In den Jahren 2017 bis 2021 erledigten die Behörden insgesamt 97 solcher Fälle. Die Forderungen beliefen sich gesamthaft auf 6,2 Millionen Franken. Die Verwaltung wies 53 Fälle, mit denen total 5,6 Millionen Franken gefordert wurden, als unbegründet ab.

Dies bedeutet gleichzeitig: 44-mal – also in immerhin doch 45 Prozent der Fälle – erwiesen sich die Forderungen als ganz oder teilweise begründet. Die Behörden schlossen meist Vergleiche mit den Geschädigten, es floss Geld: insgesamt rund 640'000 Franken. Das macht im Schnitt über 14’500 Franken pro Schadensfall. In neun von zehn dieser Fälle sprang die Haftpflichtversicherung des Kantons ein.

Immer mehr Solothurnerinnen und Solothurner versuchen, Schadenersatz oder Genugtuung vom Kanton zu verlangen. Hanspeter Bärtschi (Symbolfoto)

Warum wird die Solothurner Verwaltung mit mehr und mehr Fällen konfrontiert, in denen sie für Schäden haften soll? Lässt dies auf die Qualität der Behördenarbeit schliessen?

Franz Fürst ist Chef Legistik und Justiz beim Kanton. Seiner Abteilung müssen die fünf Departemente alle Staatshaftungsansprüche melden, die gegen den Kanton von Dritten erhoben werden. Fürst legt vorab Wert auf die Feststellung, «dass es sich bei einer Vielzahl der Fälle um unbegründete Ansprüche handelt, welche mit einer ablehnenden Stellungnahme erledigt werden». Meist gehe es zudem um kleinere Fälle mit einem tiefen Streitwert.

Wenn private Beistände patzen

Die Zunahme der Staatshaftungsfälle führt Fürst – nebst dem jüngsten Anstieg wegen der Pandemie – auf mehrere Gründe zurück. So spricht er etwa von einer veränderten Anspruchshaltung:

«Die Bereitschaft, Haftungsansprüche gegen den Staat geltend zu machen, ist tendenziell gestiegen.»

Gleichzeitig habe man intern erreichen können, dass seiner Abteilung «auch die kleineren Staatshaftungsfälle konsequenter gemeldet werden».

Besonders jedoch sei der Anstieg der Fälle darauf zurückzuführen: auf behördliche Massnahmen des Erwachsenenschutzes. Auch wenn es der Kanton mit verschiedensten Ansprüchen zu tun hat, stammen aus diesem Gebiet die meisten Staatshaftungsfälle. «Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um Schäden, die durch private Beistandspersonen verursacht wurden», erklärt Fürst weiter.

Sie verpassen Fristen oder beantragen auch mal Leistungen zu spät: Wenn private Kesb-Beistände Fehler machen, haftet der Kanton für Schäden. Christof Schürpf/Keystone

Heisst im Klartext: Es geht um private Beistände, deren Tun mangelhaft ist. Sie machen Fehler, für die der Staat aufkommen muss. Eingesetzt werden die Privatbeistände – mitunter handelt es sich um enge Familienangehörige – von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb). Die Verwaltung selbst macht zu den entsprechenden Fällen keine weiteren Angaben.

Doch man erfährt Hintergründe, wenn man sich bei Sozialfachleuten umhört. Demnach sind nicht selten Seniorinnen und Senioren von den Fehlern betroffen. Sei es, weil ihre Beistände zu spät Ergänzungsleistungen bei der Ausgleichskasse beantragt haben. Weil sie Fristen bei der Invalidenversicherung verpasst haben. Oder weil sie Tarife für Pflegeleistungen viel zu tief vermerkt haben. Rasch kann der Schaden dann in die Tausende gehen.

Kein Erfolg beim Gang vor Gericht

Das Problem ist indes kein rein solothurnisches. Dass der Kanton überhaupt für Schäden haftet, die Beistände verursachen, hat mit einer Gesetzesänderung zu tun. Seit 2013 gilt bei solchen Schadensfällen die Staatshaftung. Früher hafteten zuerst der Vormund und die einstigen Vormundschaftsbehörden, danach die zuständigen Gemeinden und erst dann – bei einem allfälligen Ausfall – der Kanton.

Ohnehin war es mit dem alten Recht schwierig, einen Haftungsanspruch geltend zu machen. Es stand bloss der teure, risikoreiche Zivilprozessweg offen. Am Ende mussten häufig die Betroffenen selbst den Schaden tragen.

Heute wird sogleich der Kanton zur Kasse gebeten. Unter gewissen Umständen ist es möglich, dass die Verwaltung oder ihre Versicherung versuchen, den Schaden bei den Beiständen zurückzuholen. Zahlen dazu, wie oft dies passiert, gibt es keine.

In Solothurner Anwaltskreisen gibt die Zunahme der Staatshaftungsfälle schon länger zu reden, und das Thema kommt nun auch aufs politische Tapet. Denn im Kantonsrat ist dazu – unabhängig von den Nachfragen dieser Zeitung – in der Mai-Session ein von 15 Parlamentariern unterzeichneter Vorstoss eingereicht worden. Erstunterzeichner ist SVP-Mann Rémy Wyssmann.

Wer indes nach einem abschlägigen Entscheid der Verwaltung weiter auf Schadenersatz pocht, dem bleibt der Gang vor Gericht. Erfolgversprechend scheint dies nicht. In den vergangenen fünf Jahren landeten genau fünf Staatshaftungsfälle beim Solothurner Verwaltungsgericht. Keine der Klagen wurde gutgeheissen. Gegen drei dieser Urteile wurde wiederum Beschwerde vor Bundesgericht erhoben. Zwei Urteile wurden von den Lausanner Richtern bestätigt, ein Fall ist aktuell noch hängig.

Medizinische Staatshaftung: Wenige Fälle Alle im Artikel genannten Zahlen beziehen sich auf Staatshaftungsfälle der kantonalen Verwaltung – nicht auf solche der Solothurner Spitäler AG. Für Schadenersatzansprüche von Patienten, allen voran nach medizinischen Kunstfehlern, gibt es eigene Rechtsgrundlagen. Zuletzt bewegte sich die Zahl solcher Fälle auf einem tiefen Niveau. 2021 gab es zwei entsprechende Staatshaftungsverfahren, in den beiden Vorjahren waren es vier respektive fünf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen