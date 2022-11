Staatshaushalt: Solothurn rutscht in tiefrote Zahlen

Staatsfinanzen Tiefrote Zahlen: Die Nationalbank stürzt den Kanton Solothurn in die Defizit-Spirale Die finanziellen Perspektiven verdüstern sich. Im September rechnete die Regierung für 2023 noch mir einer schwarzen Null in der Staatsrechnung. Mittlerweile ist man bereits bei 44 Millionen Defizit, 100 Millionen dürften aber realistischer sein. Urs Moser Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Als die Regierung den Voranschlag 2023 präsentierte, sah die Perspektive mit einer schwarzen Null eigentlich noch ganz rosig aus. Die Finanzlage erweise sich alles in allem als erfreulich stabil, hielt Finanzdirektor Peter Hodel zum Budget mit einem kleinen Überschuss von 600000 Franken erfreut fest.

Das war im September. Inzwischen hat die Regierung der Finanzkommission des Kantonsrats Nachträge zum Voranschlag eröffnet, man steht jetzt bei einem Defizit von 44 Millionen. Und es ist zu befürchten, dass es noch wesentlich grösser wird. Guter Rat ist teuer. Jetzt noch grössere Sparmassnahmen einleiten zu wollen, dürfte illusorisch sein. Aus der Politik wird aber die Forderung laut, dass die Regierung das effektiv zu erwartende Defizit zumindest offen ausweisen muss.

Nationalbank macht den Strich durch die Rechnung

Im vorerst um 45 Millionen korrigierten Budget sind zum Beispiel nach wie vor keine Lohnanpassungen für das Staatspersonal enthalten. Worauf man sich mit den Personalverbänden geeinigt hat, will die Regierung heute Montag bekanntgeben. Es wird aber nicht allzu gross ins Gewicht fallen (ein Prozent Lohnerhöhung entspricht rund 7 Millionen). Hingegen führt der Budgetierungsprozess dieses Jahr drastisch vor Augen, was man zwar schon immer wusste, in den letzten Jahren aber ohne Folgen blieb: Wie stark der Kanton von «fremden» Geldsegen abhängig ist.

Das im September präsentierte Budget wurde zwar bereits in Kenntnis des Semesterergebnisses der Nationalbank mit einem Verlust von 95 Milliarden erstellt und rechnete nur noch mit einer Gewinnausschüttung von 85 statt 128 Millionen. Dann korrigierte man die Erwartungen vor zwei Wochen noch vor Bekanntwerden des nächsten Quartalsberichts der Nationalbank auf 42 Millionen Ausschüttung herunter und informierte die Finanzkommission über entsprechende Budgetanpassungen.

Inzwischen ist nun aber zu befürchten, dass es nächstes Jahr gar kein Geld von der Nationalbank gibt, sie lag Ende September bei einem Verlust von 142 Milliarden. Bei einem Totalausfall wäre realistischerweise von einem Verlust von rund 100 Millionen in der Staatsrechnung auszugehen. Was nun, legt man dem Kantonsrat ein neues, so drastisch verschlechtertes Budget vor, braucht es doch ein neues Sparpaket?

Regierung zieht «mögliche Schritte in Erwägung»

Finanzdirektor Peter Hodel bleibt vage. Der Regierungsrat werde am 12. November über Budget-Nachträge und die zu erwartende Nationalbank-Ausschüttung Beschluss fassen und auch «mögliche Schritte für das Jahr 2023 besprechen und in Erwägung ziehen».

Reichlich spät. Die Beratung des Voranschlags beziehungsweise der diversen Globalbudgets in den Kantonsratskommissionen ist schon weit fortgeschritten. Dem Vernehmen nach schwankt das dabei eruierte Sparpotenzial zwischen vier und sechs Millionen. Man ist also meilenweit davon entfernt, einen möglichen Ausfall des Geldsegens aus Bern auch nur annähernd ausgleichen zu können.

Ein Stellenmoratorium für die Verwaltung zum Beispiel

Er ist der Rufer in der Wüste, der schon seit Jahren davor warnt, dass die Finanzlage des Kantons weit instabiler ist als von der Regierung und der Ratslinken dargestellt: SVP-Kantonsrat Richard Aschberger (Grenchen), der sich nun bestätigt sieht.

Für ihn ist klar, was nun zu tun wäre: Die Regierung müsse ihren Budgetentwurf zurückziehen und einen neuen Voranschlag ausarbeiten, der mit Sparmassnahmen zumindest wieder in die Nähe der ursprünglichen Vorgaben der Finanzkommission kommt. Zum Beispiel mit einem Stellenmoratorium für die Verwaltung.

Das überarbeitete Budget könnte der Kantonsrat dann an einer Sondersitzung Ende Jahr oder auch erst im Januar beraten, so Aschberger.

Zahlen auf den Tisch und Massnahmenplan einleiten

In der vorliegenden Form wird die SVP-Fraktion wohl die Rückweisung des Voranschlags beantragen beziehungsweise die Zustimmung zum Budget verweigern. Dass mit einem Totalausfall der Nationalbank-Ausschüttung zu rechnen ist und somit ohne Korrekturen ein Defizit von 100 bis 120 Millionen resultiert, steht für Aschberger fest.

Letzteres sieht FDP-Finanzpolitiker Daniel Probst (Olten) ähnlich, weshalb man tatsächlich auch in seiner Fraktion eine Rückweisung des Voranschlags diskutiert habe. Faktisch sei das aber kaum möglich beziehungsweise würde nichts bringen, das Milizparlament wäre gar nicht in der Lage, notwendige Korrekturen im Einzelnen aufzuzeigen.

Um so eine Rückweisung in Zukunft zu ermöglichen, sei der ganze Budgetierungsprozess anders aufzugleisen (wohl auch mit Anpassungen im Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung). In dem Sinn, dass man schon frühzeitig sagen könnte: Vorgaben nicht erfüllt, das Ganze von vorn.

Was Probst jetzt von der Regierung fordert: Dass sie dem Kantonsrat kein geschöntes, sondern ein realistisches Budget zur Beratung vorlegt und sich an einen Massnahmenplan zur Stabilisierung der Kantonsfinanzen macht, der dann für das Budget 2024 bereits Wirkung zeigt. «Ich hoffe, die Regierung hat den Ernst der Situation erkannt», so Probst.

Einig ist der Freisinnige mit SVP-Finanzpolitiker Aschberger, dass keine fünf- oder sechsfachen Gewinnausschüttungen der Nationalbank mehr in den Voranschlag für den Staatshaushalt aufgenommen werden sollten. «Gewinnausschüttungen der Nationalbank haben im Budget generell nichts zu suchen», sagt Aschberger. Allfällige Gewinnbeteiligungen seien für den Schuldenabbau zu verwenden.

SP bleibt dabei: Es braucht kein Sparprogramm

Genau das sei in den letzten Jahren ja passiert, sagt SP-Finanzpolitiker Simon Bürki (Biberist), man habe beim Kanton immer sorgsam gewirtschaftet. Auch wenn sich die schwarze Null nun in tiefrote Zahlen wandeln sollte, sieht Bürki deshalb auch keinen Anlass, von der Beurteilung des Budgets im September (solid, stabile Finanzlage) abzuweichen. Natürlich sähen die Zahlen nun viel düsterer aus, aber die Verschuldung bleibe moderat und es sei auch reines Kaffeesatzlesen, heute den effektiven Jahresabschluss der Nationalbank und die (Nicht-)Ausschüttung an die Kantone prophezeien zu wollen. Geschweige denn die längerfristige Entwicklung.

Um kein falsches Zeichen punkto Erwartungshaltung zu setzen, hält Bürki auch nicht viel davon, jetzt bereits einen Totalausfall zu budgetieren. Und vor allem: Nein, ein neues Sparpaket sei nach wie vor nicht nötig. Auch keine kurzfristigen Massnahmen im Budgetprozess; in der Verwaltung, einer der schlanksten im Land, gebe es kein Sparpotenzial.

Auch Mitte-Kantonsrat Fabian Gloor (Oensingen) hält nichts von einem überstürzten Sparprogramm. «Einen Kahlschlag zu provozieren, würde den Bürgerinnen und Bürgern mehr schaden als ein vorübergehendes Defizit im Staatshaushalt.» Natürlich sei man dafür, Sparpotenzial wo immer möglich auszuschöpfen. Hier setze man aber auf den vom Kantonsrat erheblich erklärten Auftrag zur regelmässigen Aufgaben- und Leistungsüberprüfung losgelöst vom Budgetprozess.

