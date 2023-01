Warum zahlen Firmen im Kanton Solothurn so viel weniger Steuern?

Staatsfinanzen Das Steuermissverhältnis: Die Firmen liefern im Kanton Solothurn weniger Steuern ab, die natürlichen Personen aber immer mehr Solothurn gehört zu den Ausnahmen: In den letzten Jahren sind hier die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen deutlich gesunken – während sie in anderen Kantonen gestiegen sind. Warum ist das so? Eine Spurensuche in fünf Punkten. Lucien Fluri und Herbert Lanz Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Natürliche Personen zahlen im Kanton Solothurn deutlich mehr Steuern als juristische Personen. Gaetan Bally

Es ist ein drastischer Rückgang in nur zehn Jahren. Ein Blick auf die Solothurner Staatsrechnungen der letzten Jahre zeigt, dass die juristischen Personen im Kanton deutlich weniger Steuern zahlen als im Jahrzehnt zuvor. Lieferten die Unternehmen beispielsweise 2009 noch 161 Millionen Franken an den Fiskus ab, so schrumpfte dieser Betrag innert zehn Jahren erheblich: 2019 bezahlten sie noch 111 Millionen in die Kasse des kantonalen Säckelmeisters. Minus 50 Millionen Franken. Laut den Anmerkungen in den Staatsrechnungen ist dies unter anderem eine Folge der Teilrevision des Steuergesetzes und der Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (Staf).

Konkret heisst dies: Zahlte eine juristische Person 2008 im Durchschnitt noch 15’765 Franken Kapital- und Gewinnsteuer, waren es 2018 lediglich 11’771 Franken. Ein Minus von 25,3 Prozent innert zehn Jahren.

Die Entwicklung geht schweizweit in eine andere Richtung

Auf den ersten Blick scheint klar: Für den stetig wachsenden Staatshaushalt «bluten» deshalb vorwiegend die natürlichen Personen. Denn ihr Steueraufkommen ist in der gleichen Zeit deutlich gestiegen. Von 614 Millionen (2009) auf 714 Millionen Franken (2019). Zahlen die juristischen Personen 2007 noch 30 Prozent von dem, was natürliche Personen an Kantonssteuern aufbringen mussten, so lag dieser Anteil 2021 nur noch bei 9,5 Prozent. Das Gefüge zwischen dem, was die natürlichen und dem, was die juristischen Personen an den Staatshaushalt leisten, hat sich also deutlich verschoben.

Dass Firmen über die Jahre weniger Steuern an die Kantone bezahlen, ist schweizweit nicht die Norm: Im gleichen Zeitraum ist beispielsweise im Grossteil der Deutschschweizer Kantone das Steuersubstrat bei den juristischen Personen angewachsen. Einen Rückgang verzeichnen zwar auch Graubünden, Schwyz und Luzern. Letztere beide setzten bewusst auf tiefe Steuern, um internationale Konzerne anzulocken. Eine Liga, in der Solothurn bekanntermassen nicht spielt.

Warum verlor Solothurn so viele Einnahmen? Eine Spurensuche in fünf Punkten.

Tatsache ist: Ob viele Steuereinnahmen in die Kantonskasse fliessen, hängt von wenigen Firmen – und von deren Geschäftsgang ab. Denn nur ein sehr kleiner Teil der juristischen Personen zahlt viel Steuern: Alleine die Top-100-Steuerzahler bezahlen mehr als die Hälfte der Steuereinnahmen. 2019 waren es 61 von 111 Millionen Franken. Und alleine die Top Ten unter den Firmen tragen knapp einen Viertel bei, nämlich 25 Millionen.

Ganz anders sieht es bei einer Mehrheit der Firmen aus: Sie bezahlen im Median 280 Franken Steuern, also nicht viel mehr als die Mindeststeuer von 200 Franken.

Thomas Fischer, der Chef des kantonalen Steueramtes, nennt zwei Gründe, weshalb auch die durchschnittliche bezahlte Steuersumme pro juristische Firma gesunken ist: Einerseits führt er den Immobilienboom in den letzten 15 Jahren an. «Dies führte zur Gründung einer grossen Zahl von kleinen Immobiliengesellschaften. Dies sind häufig Gesellschaften, welche als Nebenerwerb oder zur Kapitalanlage dienen.»

Warnt vor falschen Schlüssen: Thomas Fischer, Chef des kantonalen Steueramtes. Tom Ulrich

Aufgrund «der bisherigen (bis 2019) hohen kantonalen Abschreibungssätze auf Liegenschaften» hätten diese Immobiliengesellschaften während der ersten Jahre sehr häufig kaum Gewinne geschrieben und somit nur die Minimalsteuer bezahlt.

Noch einen zweiten Grund nennt Fischer, warum die durchschnittlichen Steuereinnahmen bei den juristischen Personen gesunken sind: Viele Kleinbetriebe haben sich – aus verschiedenen Gründen – von einer Einzelunternehmung in eine juristische Person umgewandelt. Das bedeutet: War zuvor das Betriebsergebnis der Einzelunternehmungen den natürlichen Personen zugeordnet, so bleibt fortan nur noch der Lohn der Inhaber im Bereich natürliche Personen. «Lediglich der nach dem verbuchten Eigenlohn erzielte Gewinn wird bei den juristischen Personen versteuert.»

Thomas Fischer warnt wegen der vielen neuen kleinen Unternehmen, die kaum Steuern zahlen, dass der Durchschnittswert auf eine falsche Fährte lockt. Das Problem: Beim zuverlässigeren Medianwert liegen nur Zahlen ab 2015 vor. Doch auch hier sind die Erträge gesunken: Von 293 Franken pro juristische Person (2015) auf 280 (2019).

Solothurn besitzt zwar einige Industrieperlen, gerade im Bereich der KMU. Ebenso bekannt ist aber: Der Kanton ist kein Ort der Konzernsitze. Hier befinden sich Produktionsstätten oder Logistikhallen. Der Gewinn fällt also nicht hier, sondern an den Konzernsitzen an. Was erfolgreiche Konzerne einem Kanton an Steuereinnahmen bringen, zeigt nicht nur Zug. Ein Extrembeispiel ist auch Basel-Stadt mit seiner Pharmaindustrie. Dort gehen gegen 40 Prozent der Steuererträge auf juristische Personen zurück.

Ja, die natürlichen Personen zahlen mehr Steuern. Der erste Grund dafür ist ganz einfach: Die Bevölkerung ist gewachsen. Es gibt mehr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler im Kanton. Und nicht zuletzt ist auch die Erwerbsquote angestiegen.

Ebenso unbestritten ist aber, dass die höheren Steuererträge hier nicht nur an der Zuwanderung liegen. Die Durchschnittssolothurnerin und der Durchschnittssolothurner zahlen heute pro Kopf effektiv mehr Steuern. 2018 waren es im Schnitt 3895 Franken Einkommens- und Vermögenssteuern pro Person. 2008 lag dieser Betrag noch bei 3529 Franken. Das ist ein Plus von 10,4 Prozent. Allerdings ist dies keine schlechte Nachricht, denn höhere Steuern bedeutet hier teils auch schlicht: mehr Lohn und damit höhere Einkommen.

«In guten wirtschaftlichen Jahren – wie 2009 bis 2019 – und bei einem knappen Angebot auf dem Arbeitsmarkt bezahlen juristische Personen tendenziell höhere Löhne», sagt Thomas Fischer. «Dies erhöht die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen und reduziert die Zunahme der Steuereinnahmen bei den juristischen Personen, da der ansonsten erzielte Gewinn um diese zusätzlichen Lohnzahlungen vermindert wird.»

In einem Punkt ist beim Vergleich Vorsicht geboten: Einzelunternehmungen werden auch als natürliche Personen besteuert. Es finden sich also durchaus Betriebe unter den natürlichen Personen, vor allem Gewerbler. Für sie alle gilt immerhin: Das Volk hat einen Gegenvorschlag zur Steuer-Initiative «Jetz si mir draa!» angenommen, der für eine gewisse Entlastung bei den natürlichen Personen sorgen soll.

Spielt es überhaupt eine grosse Rolle, wenn Unternehmen weniger Steuern zahlen? – Solange sie für neue Arbeitsplätze sorgen, wächst tendenziell auch das Steueraufkommen der natürlichen Personen. Gilt dieser Vergleich?

Johanna Bartholdi steht einer Gemeinde vor, die heute ebenfalls weniger Geld einnimmt als vor einigen Jahren. Das habe vor allem einen Grund: Zwei gewichtige Steuerzahler sind weggezogen, sagt Bartholdi. Für sie ist klar: Eine juristische Person könne zu einem Klumpenrisiko werden für eine Gemeinde.

«Juristische Personen kann man praktisch nicht budgetieren»: Johanna Bartholdi, Gemeindepräsidentin von Egerkingen. Bruno Kissling

So oder so sind die Firmen schwierig fürs Planen der Gemeindefinanzen: «Juristische Personen kann man praktisch nicht budgetieren», sagt FDP-Politikerin Bartholdi. «Der Geschäftsgang kann besser oder schlechter sein.» Das wisse man nie im Voraus. Die natürlichen Personen dagegen liefern relativ berechenbar ihren Steuerertrag ab.

Wo sind die Steuern geblieben? François Scheidegger hat sich dies schon mehrfach gefragt. Als Grenchner Stadtpräsident steht der FDP-Mann an der Spitze von einem der wichtigsten kantonalen Industriestandorte. In den letzten Jahren gingen hier die Einnahmen aber ebenso zurück.

In Grenchen drückt die Situation auf die anstehenden Investitionen. Obwohl er sich viele Gedanken darum gemacht hat, ist Scheidegger auf keinen Grund gestossen, der den Rückgang alleine erklären würde. Es ist ein Strauss von Gründen.

«Die Staf hat uns viel gekostet», sagt François Scheidegger zur Unternehmenssteuerreform. Hinzu kämen möglicherweise Steueroptimierungen grösserer Holdings, die vielleicht in Grenchen produzieren, aber anderswo Steuern entrichten. Und nicht zuletzt nennt Scheidegger Abschreibungen und Steuererleichterungen der Firmen.

«Die Unternehmenssteuerreform hat uns viel gekostet»: François Scheidegger, Stadtpräsident von Grenchen. Bruno Kissling

Und wie sieht es unter dem Strich aus? Geht die Rechnung auf, wenn Firmen neue Jobs schaffen und Arbeitnehmende zuziehen? Nur bedingt sei dies der Fall, sagt Johanna Bartholdi. Und dies hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wenn die Gemeinde wegen der Zuzüge eine neue Klasse oder ein neues Schulhaus eröffnen muss, dann ist rasch sehr viel Geld ausgegeben. Und auch Stadtpräsident Scheidegger sagt:

«Dank Wachstum haben wir mehr Steuern. Aber es generiert eben auch Kosten, gerade im Schulbereich.»

Politisch ist die Frage, welches die gerechte Verteilung zwischen natürlichen und juristischen Personen ist. Bartholdi steht einer Gemeinde vor, in der viele Logistikbetriebe angesiedelt sind. Das bedeutet zwar Arbeitsplätze, aber auch mehr Verkehr – und eine teure Infrastruktur, die die Gemeinde bereitstellen muss.

Oft aber fällt der Gewinn nicht hier an, sondern in den Konzernzentralen. Immer wieder denkt Bartholdi deshalb darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Art Infrastrukturabgabe zu erheben. «Das Gäu übernimmt eine nationale Aufgabe bei der Versorgung der Schweiz mit Gütern», sagt sie. Die Abgabe wäre auch eine Entschädigung für die negativen Auswirkungen und die Investitionen der Gemeinde. Denn gegen etwas mehr Geld in der Kasse hätte sie am Ende durchaus nichts.

