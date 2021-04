Sportunterricht Das Problem rund ums Lehrlingsturnen in Solothurn bleibt ungelöst – kein Platz für eine neue Halle auffindbar Ein Bus-Service, der Berufsschüler in Solothurn zum Sportunterricht bringt? Das kann nicht sein, ist man sich in der Politik einig und fordert Alternativen. Will heissen: eine neue Turnhalle muss her. Leichter gesagt als getan, auch abgesehen von den Kosten: Es ist schlicht kein Grundstück dafür in akzeptabler Distanz zum Berufsschulzentrum zu finden. Urs Moser 27.04.2021, 05.00 Uhr

Nächster Halt Sportunterricht: Solothurner Berufsschüler besteigen den Bus, der sie zur Turnhalle bringt.

Hanspeter Bärtschi

Lange Jahre foutierte man sich in Solothurn mangels Turnhallen in akzeptabler Distanz zum Berufsbildungszentrum schlicht um den bundesgesetzlichen Auftrag, den Berufsschülern Sportunterricht anzubieten. Dann griff man zu einer unkonventionellen Lösung: Die Lehrlinge werden mit angemieteten Cars ins 1,4 Kilometer entfernte Sportzentrum CIS zum Turnen gefahren. Auch das ging lange gut, bis die SVP 2018 in der Budgetdebatte im Kantonsrat den Antrag stellte, die jährlichen Kosten von 200'000 Franken für den Shuttle-Service aus dem Globalbudget für die Berufsbildung zu streichen.

«Schon etwas pervers»

Der Antrag wurde zwar abgelehnt, aber es sei

«schon etwas pervers, wenn wir Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 Jahren mit dem Bus in die Turnhalle transportieren, damit sie sich dort bewegen können»,

hiess es aus den Reihen des Parlaments (Zitat glp-Kantonsrätin Nicole Hirt). Es folgte ein Auftrag der FDP-Fraktion, für eine Alternative zu sorgen, um einerseits in Solothurn den gesetzlichen Auftrag wie in Olten und Grenchen auch zu erfüllen und anderseits «auf die fragwürdige Transportlösung zu verzichten». Sprich: Es muss eine neue Turnhalle her, die im Rahmen des Stundenplans ohne Shuttle-Service erreichbar ist. Bis Ende dieses Jahres hat die Regierung Zeit, einen Lösungsvorschlag zu präsentieren.

Der einzige Alternativ-Standort ist gleich weit weg wie der alte

Eine schier unlösbare Aufgabe, wie sich nun zeigt. Man hatte denkbare Standorte für einen Hallenbau ins Auge gefasst, aber es liess sich nichts konkretisieren. Nachdem man auch die Idee für eine Lösung im Zusammenhang mit dem Ausbau der RBS-Gleisanlagen beim Hauptbahnhof in Solothurn definitiv fallen lassen musste, ist nun offiziell, was zu vermuten war: Es verbleibe nur noch ein Standort für eine vertiefte Machbarkeitsabklärung, schreibt die Regierung in der aktuellen Rechenschaftsablage zum Stand der Umsetzung parlamentarischer Vorstösse. Dabei handelt es sich um das Projekt, das die Interessengemeinschaft Sport Solothurn und die Regionalplanungsgruppe ins Gespräch gebracht haben: ein neuer Hallenbau in unmittelbarer Nachbarschaft des CIS-Zentrums. Vorteil: Mit so einem Projekt liessen sich Synergien nutzen, auch die Sportvereine der Region brauchen zusätzliche Hallenkapazitäten. Nachteil: Was die leidige Frage betrifft, wie die Lehrlinge in nützlicher Frist vom Berufsbildungszentrum in der Solothurner Vorstadt zum Turnunterricht und wieder zurück verfrachtet werden sollen, wäre man an diesem Standort keinen Schritt weiter, er befindet sich sogar noch einmal ein paar Meter weiter weg von der Berufsschule.

In der Zwischenzeit verfolge man zwar auch noch eine weitere Alternative (deren Standort er nicht verrät), präzisiert Kantonsbaumeister Guido Keune auf Anfrage, um aber zu bestätigen: «In Gehdistanz zum Berufsbildungszentrum sind uns zurzeit keine verfügbaren, bezahlbaren und ausreichend grosse Grundstücke bekannt.»

Will heissen: Das Aktenzeichen Shuttleservice zum Sportunterricht bleibt ungelöst. «Leider», räumt der Kantonsbaumeister ein. Der Auftrag des Parlaments liesse neben dem Bau einer kantonseigenen oder der Beteiligung an einer regionalen Halleninfrastruktur grundsätzlich zwar auch eine Lösung zu, bei der die Berufsschüler statt zu Fuss mit dem öffentlichen Verkehr zum Turnunterricht fahren würden. Ob sich dazu am bislang einzig denkbaren Standort ein mit den Stundenplänen der Berufsschule kompatibler Taktfahrplan realisieren liesse, ist aber genauso offen wie alles andere an dem Projekt.

Ohne Verzicht auf Shuttle-Service keine neue Halle

Sicher ist: Um den gesetzeskonformen Turnunterricht zu gewährleisten, müssen vier Raumeinheiten parallel genutzt werden können. Das heisst zum Beispiel eine Dreifachturnhalle plus eine Gymnastikhalle oder eine Zweifachturnhalle plus zwei Gymnastikhallen. Damit kommt man zweifellos in den Bereich eines zweistelligen Millionenbetrags. Und so gut wie sicher ist auch: Für so ein Projekt ist von der Politik kein grünes Licht zu erwarten, wenn damit nicht auch die leidige Transportfrage ein für alle Mal befriedigend geklärt werden kann. Man werde an der Fraktionssitzung nächste Woche von «unserem Regierungsrat» Auskunft zu den offenen Fragen verlangen und besprechen, wie man damit umgehen soll, sagt FDP-Kantonsrat Urs Unterlerchner. Für ihn ist aber eines klar: «Eine Lösung, bei der weiterhin ein Shuttle-Service zum Turnunterricht betrieben werden müsste, kann nicht in Frage kommen.»