Zwei Solothurner brillieren an den Swiss Skills

Spitzenleistungen Beim Bügeln die Konkurrenz plattgemacht: Zwei Solothurner räumen an den Swiss Skills ab Mohammad Reza Rezai und Shahrad Ziayee heissen die beiden Goldmedaillengewinner aus dem Kanton Solothurn, die an den Swiss Skills in ihren Berufen mit Bestleistungen brillierten. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 13.09.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundesrat Guy Parmelin gratuliert Mohammad Reza Rezai (l.) und weiteren Preisträgerinnen. Bild: Manu Friederich

«Unser Team in der Textilreinigung ist wie eine gute Familie», sagt Mohammad Reza Rezai. Seine Chefin Judith Spycher sei letzten Samstagabend dabei gewesen, als er in Bern seine Goldmedaille in der Sparte Fachmann Textilpflege in Empfang nehmen durfte. Auf dem Siegerfoto steht er neben Bundesrat Parmelin und freut sich riesig über seinen Erfolg. Er habe gedacht, dass er Dritter oder Vierter werde, und schloss dann mit zwei Punkten, nämlich 89, mehr ab als der Zweitplatzierte.

Insgesamt waren sechs Teilnehmer im Finale. «Beim Bügeln war ich wohl besser», überlegt er und meint, er mache alles gerne in diesem Beruf. Die schwierigste Aufgabe sei es gewesen, aus einem heiklen Stoff einen riesigen Kaffeefleck zu entfernen. Sein Lehrbetrieb ist Fashion Care Haldimann in Ostermundigen. Die Lehre hat er bereits abgeschlossen, und jetzt ist er dort fest angestellt. «Ich möchte mich bei allen, die mich so gut unterstützt haben, herzlich bedanken: beim Kanton Solothurn, bei Frau Spycher und bei meinem Ausbildner René Schaerer.»

Mohammad Reza Rezai in Aktion an den Swiss Skills. Bild: zvg

Das Fest am Samstagabend sei schön gewesen, man habe vorher am Stand zusammen einen Apéro getrunken, sagt der aus dem Iran stammende 30-Jährige, der in Bellach wohnt. Er sei schon am ersten Tag der Swiss Skills aufgeregt gewesen, und dann am Samstag wusste er:

«Ich muss heute mein Bestes geben und allen zeigen, was ich kann.»

Er kann sich vorstellen, später sein eigenes Geschäft zu eröffnen, vorher müsse er aber noch Geld verdienen. Ob er auch an den Euroskills teilnehmen wird, weiss er noch nicht sicher. Als Hobby geht er wandern und Velo fahren.

Vielleicht ein eigenes Geschäft – aber zuerst Geld verdienen

Auch der andere Goldmedaillen-Träger aus dem Kanton, Sharad Ziayee, bedankt sich herzlich bei allen, die ihn unterstützt haben: dem Ausbildner Martin Arroyo, dem Chef Tobias Gunzinger und dem Kanton. Der 21-jährige gebürtige Iraner arbeitet in der Branche «Boden-Parkettleger/textile und elastische Beläge». Er musste bei den Swiss Skills unter anderem Randlatten verlegen und einen Teppich zuschneiden. Dazu konnte er seine eigenen Werkzeuge mitnehmen.

«Ich war mega unter Zeitdruck, denn zuerst lief es nicht so, wie ich wollte.»

Er hätte nie gedacht, dass er siegen werde. Mit 81 Punkten hatte er aber doch deutlichen Vorsprung auf den Zweiten, der 76 Punkte machte. Noch am Abend der Siegerkürung habe man nicht gewusst, wer siegen wird. «Ich war noch am Tag danach geschockt, als ich der Sieger wurde.» Ziayee lernt bei BW Bodenwerk Solothurn und ist im 3. Lehrjahr.

Der beste Boden-Parkettleger textile und elastische Beläge, Shahrad Ziayee (Mitte) mit dem Zweit- und Drittplatzierten. Bild: Manu Friederich

Es sei Zufall gewesen, dass er diesen Beruf wählte, aber er würde es wieder machen. Am Fest habe er viel Spass gehabt mit den Experten, den Eltern und der Freundin. In der Freizeit fährt er gerne Auto und verbringt Zeit mit Freunden. «In unserem Beruf muss man gut aufpassen.» Er habe sich kürzlich, als er stolperte, die Achillessehne verletzt. Es sei streng, den ganzen Tag auf den Knien zu arbeiten. In Zukunft kann er sich vorstellen, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, aber zuerst wolle er Geld verdienen, um seine Eltern zu unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen