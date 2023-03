Defizite: Solothurner Spitälern droht finanzielle Schieflage

Spitaldefizit Werden die Solothurner Spitäler trotz Corona-Abgeltungen zum finanziellen Notfall für den Kanton? Die Solothurner Spitäler AG schwimmt im Geld, hiess es von den Gegnern der Abgeltung von pandemiebedingten Mehrkosten und Ertragsausfällen. Das könnte sich aber schon schnell und dramatisch ändern. Urs Moser Jetzt kommentieren 16.03.2023, 11.20 Uhr

Notfallparkplätze in Olten: reserviert für den Kanton als Retter in der Not? Bild: Bruno Kissling

Im Abstimmungskampf, wenn man denn von einem solchen sprechen will, argumentierten die Gegner einer neuerlichen Abgeltung von pandemiebedingten Mehrkosten und Ertragsausfällen für die Spitäler hauptsächlich mit der ausgesprochen soliden Finanzlage der Solothurner Spitäler AG soH. Was heute stimmen mag, könnte sich aber schnell ändern. Es deuten viele Zeichen darauf hin, dass die soH sogar auf eine bedrohliche finanzielle Schieflage zusteuert.

Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri hatte es schon vor der Abstimmung in einem Streitgespräch mit Abgeltungs-Gegnerin Stephanie Ritschard (SVP) in dieser Zeitung angetönt: «Wenn das Stimmvolk keinen Betrag sprechen will, gehen wir nicht Konkurs. Dann vergrössert sich aber unser Defizit um 7,2 Millionen Franken.»

Spätestens 2024 sind die Reserven aufgebraucht

«Vergrössert sich.» Will also heissen, man muss für das letzte Jahr so oder so rote Zahlen verbuchen, trotz 7,2 Millionen vom Staat? Fluri bestätigt auf Nachfrage: «Ich muss leider davon ausgehen, dass das Jahresergebnis 2022 negativ ausfällt.» Über die zu erwartende Höhe des Defizits schweigt er sich vorderhand noch aus und verweist auf die Bekanntgabe der Jahresrechnung anlässlich der Generalversammlung Ende April.

Spätestens 2024 sind die Reserven aufgebraucht. Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner bei der Übergabe des Bürgerspital-Neubaus an soH-Chef Martin Häusermann. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Beantwortung einer Interpellation von GLP-Kantonsrat Samuel Beer durch den Regierungsrat lässt aber erahnen, wo man steht: Die bisherige Finanzplanung sei von «leicht positiven» Jahresergebnissen ab 2023 ausgegangen, nun sei «in den nächsten Jahren» mit Defiziten zu rechnen, also über einen längeren Zeitraum. Die soH verfügte per Ende 2021 über Reserven von 55,1 Millionen. Und gemäss Mittelfristplanung der soH müssten diese Reserven für die nachhaltige Sicherstellung des Betriebs nun bereits in den Jahren 2022 und 2023 vollständig aufgelöst werden, so die Regierung. Die Reserven seien «spätestens» 2024 aufgebraucht.

Der Bürgerspital-Neubau drückt auf das Ergebnis

Nun ist die Situation nicht die gleiche wie im Nachbarkanton Aargau, wo das Kantonsspital Aarau einen 560 Millionen teuren Neubau selber stemmen muss und nur noch mit einer 240-Millionen-Finanzspritze des Staats vor der Pleite bewahrt werden kann. Aber der Neubau des Bürgerspitals Solothurn belastet auch die soH deutlich. Nach der Liegenschaftenübertragung muss sie den Neubau abschreiben, das schlägt sich in der Jahresrechnung mit einem Mehraufwand von 14,5 Millionen gegenüber den Mietkosten für das alte Bürgerspital nieder.

Ob und wann die soH staatliche Unterstützung braucht, lässt Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri vorderhand offen. Bild: Tom Ulrich

Und der Regierungsrat attestiert der soH: «Eine Kompensation dieses Betrags durch zum Beispiel Mehrleistungen und/oder Effizienzsteigerungen im Bürgerspital Solothurn ist nicht möglich.» Ist der Sanierungsfall also auch in Solothurn programmiert, wird auch hier der Staat Geld einschiessen müssen?

Verwaltungsratspräsident Kurt Fluri bleibt vage: «Ob, wann und um wie viel eine Sonderabschreibung in der soH-Bilanz notwendig werden könnte, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig beurteilt werden.» Echte Zuversicht, dass man darum herumkommt, tönt anders.

Es gibt weitere belastende Faktoren, die vom Management nicht oder nur sehr bedingt zu beeinflussen sind. Wie Industrie- und Gewerbebetriebe bekommen auch die Spitäler die massiv gestiegenen Energiepreise zu spüren, und dann ist da natürlich der akute Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, der die Personalkosten tendenziell nach oben treibt.

Das Pflegepersonal fordert bessere Anstellungsbedingungen ein, das führt zu höheren Kosten, die kaum durch die Tarife zu decken sind. Bild: zvg

Dazu zwei Zahlen: Viele Abgänge beim Pflegepersonal konnten im letzten Jahr nur durch den Rückgriff auf Vermittler von Temporär-Arbeitskräften aufgefangen werden. Das führte zu Mehrkosten in Millionenhöhe, allerdings «deutlich unter 10 Millionen», wie VR-Präsident Fluri sagt. Und allein die Aufbesserung der Schichtzulagen wird dieses Jahr laut soH mit einer weiteren Erhöhung der Gesamtlohnsumme um immerhin über 4 Millionen zu Buche schlagen.

Widersprüchliche Interessen in der Spitalpolitik

In der Beantwortung der Interpellation von Kantonsrat Beer wird zwar erwähnt, dass die soH mit den Versicherern eine höhere Baserate aushandeln konnte (Grundtarif, der mit dem Kostengewicht gemäss Fallpauschalen-Katalog für stationäre Behandlungen multipliziert wird). Gleichzeitig heisst es aber, dass den massiv gestiegenen Energiepreisen, der Teuerung und den Lohnmassnahmen «keine entsprechende Anpassung auf der Tarifseite» gegenüberstehe und nun deshalb in den nächsten Jahren mit Defiziten zu rechnen sei.

Die etwas widersprüchlich anmutenden Aussagen sind vielleicht auch bezeichnend dafür, dass der Regierungsrat in der Spitalpolitik verschiedene Hüte gleichzeitig trägt. Als Eigner ist der Kanton natürlich schon daran interessiert, dass es seinen Spitälern gut geht. Weil er für 55 Prozent der Kosten stationärer Behandlungen aufkommen muss, kann es ihm anderseits aber auch recht sein, wenn auf die Tarife gedrückt wird, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war – ein klassisches Dilemma.

Was nun die aktuelle Baserate betrifft: Sie liegt mit 9830 Franken gut 100 Franken höher als im letzten Jahr und etwa gleich hoch wie zum Beispiel jene des Kantonsspitals Luzern.

Für die Branche gilt als Faustregel, dass ein Spital eigentlich eine Gewinnmarge (vor Abschreibungen und Steuern) von 8 bis 10 Prozent auf den Betriebserträgen erwirtschaften müsste, wenn es längerfristig ohne staatliche Subventionen auskommen will, wie das die neue Spitalfinanzierung seit 2012 vorsieht. Das ist mit den geltenden Tarifen (nicht nur in Solothurn) nicht zu erreichen, zumal die Finanzierung erst recht im (forcierten) ambulanten Bereich nach wie vor nicht kostendeckend ist.

Ist es tatsächlich auch schlicht unmöglich, neue Mehrkosten über betriebliche Optimierungen aufzufangen, wie die Regierung sagt, wird es wohl ziemlich schnell ziemlich schlecht aussehen.