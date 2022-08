Spitalclub Solothurn feiert: 25 Jahre günstiger Privat-Zusatz

Spital Club Für Solothurner eine Alternative zur teuren Zusatzversicherung bei der Krankenkasse, aber die Mitgliederzahl schrumpft Der Spital Club Solothurn wurde 1996 gegründet, coronabedingt wurde die Jubiläumsfeier ein Jahr verschoben. Der Club zählt heute rund 700 Mitglieder. Urs Moser Jetzt kommentieren 17.08.2022, 17.00 Uhr

Das Angebot des Spital Clubs Solothurn gilt unter anderem für das Bürgerspital. Lea Durrer

Pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung feiert der Spital Club Solothurn am Donnerstag sein 25-Jahr-Jubiläum. Das Modell scheint etwas aus der Mode gekommen, dabei bietet es eine kostengünstige Alternative zur Zusatzversicherung bei der Krankenkasse.

Der Spital Club wurde zeitgleich mit dem Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgesetzes gegründet. Die Prämien stiegen an, viele konnten oder wollten sich eine Zusatzversicherung «privat» oder «halbprivat» nicht mehr leisten, für sie gab es zunächst exklusiv für Behandlungen im Bürgerspital Solothurn, heute an allen Standorten der Solothurner Spitäler AG soH und am Inselspital Bern (wenn aus medizinischen Gründen eine Verlegung notwendig ist) eine Alternative.

Der Verein ist unabhängig von der soH

Erste Präsidentin des Spital Clubs war die damalige Ständerätin Rosemarie Simmen, aktuell wird der Verein vom Spitzen-Rollstuhlsportler Heinz Frei präsidiert. Die Rechtsform des Vereins wurde bei der Gründung gewählt, weil man als «normale» Versicherung über ein zu hohes Eigenkapital hätte verfügen müssen.

Im Prinzip funktioniert das Angebot des Vereins – er ist vollständig unabhängig von der soH – aber gleich wie eine Zusatzversicherung bei einer Krankenkasse, nur eben auf die soH-Standorte beschränkt. Die nach Altersgruppen abgestuften Beiträge reichen je nach gewählter Kategorie (es gibt deren fünf) von 20 bis 280 Franken pro Monat.

Dafür versichern lassen sich neben der Unterbringung im Einzel- oder Zweibettzimmer bei einem Spitalaufenthalt die freie Arztwahl, aber auch Beiträge an Spitexpflege, Dentalhygiene oder medizinische Fusspflege und mehr.

Mit Mitgliederschwund zu kämpfen

Das Angebot gilt zwar auch für das Kantonsspital Olten und das Spital Dornach, die Mitglieder des Spital Clubs konzentrieren sich aber auch heute noch zum grossen Teil auf den Raum Solothurn. Hier hat der Neubau des Bürgerspitals zu einem ziemlichen Aderlass geführt, wie Ulrich König erklärt. Er leitet die Geschäftsstelle des Vereins in einem 20-Prozent-Pensum. Fast auf einen Schlag verlor man um die 350 Mitglieder, da es im neuen Bürgerspital ohnehin keine grösseren als Zweibettzimmer mehr gibt.

Heute zählt der Spital Club noch rund 700 Mitglieder, in den besten Zeiten waren es mehr als doppelt so viele: 1500. Die Mitglieder drohen dem Verein buchstäblich wegzusterben, das Durchschnittsalter liegt bei 75 Jahren und es rücken wenig junge Neumitglieder nach.

Im Krankenkassenslang würde man wohl von einem Überhang an «schlechten Risiken» sprechen, die durchschnittliche Hospitalisierungsrate bei den Mitgliedern liegt bei 20 bis 25 Prozent. Man rechne mit etwa 180 bis 200 Spitalaufenthalten und vergüteten Spitalkosten von rund 900'000 Franken jährlich, sagt Geschäftsführer König.

Es sind noch Reserven da

Gemessen am Betriebsertrag der soH von über 600 Millionen ist das ein Klacks, aber kann der Spital Club so auf Dauer überleben, wenn nicht wieder mehr und jüngere Mitglieder dazukommen? Nicht dass man nicht bemüht wäre, solche anzuwerben, aber derzeit stehe man finanziell noch auf gesunden Füssen, sagt Ulrich König.

Der Verein verfügt über stattliche Reserven, die dank guter Börsenjahre noch etwas dicker geworden sind. Wie dick genau, das gibt man nicht bekannt. Nur so viel: «Für die nächsten zehn Jahre ist das Überleben bestimmt noch gesichert», so König.

Und jetzt wird erst einmal am Donnerstagabend im Konzertsaal in Solothurn gefeiert. 170 Mitglieder und Gäste haben sich angemeldet. Eine grosse Sache mit Festmenu und musikalischer Unterhaltung durch die vier Tenöre «I Quattro» und mehr. Durch den Abend führt Fernsehfrau Sandra Boner, Nationalrat Kurt Fluri, der neu den soH-Verwaltungsrat präsidiert, hält ein Referat.

