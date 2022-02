Spielbanken Gibts in Solothurn bald ein Casino? Eine Stadt versucht ihr Glück Die Stadtcasino-Baden-Gruppe möchte in der Ambassadorenstadt ein Casino eröffnen. Die Gemeindebehörden zeigen Interesse. Dem Kanton winken fünf Millionen Franken zusätzliche Einnahmen pro Jahr. Christof Ramser Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Auch in Solothurn könnte - wie hier im Casino Baden – bald dem Glücksspiel gefrönt werden. Fabio Baranzini

Wer im Kanton Solothurn wohnt und sich im Glücksspiel versuchen will, fährt derzeit am ehesten nach Bern, Luzern, Baden oder Basel. Dort bieten vier von insgesamt 21 konzessionierten Schweizer Spielbanken Black Jack, Roulette oder Geldspielautomaten an.